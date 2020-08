E' festa del gol allo Stadio Via del Mare. Il Parma chiude la stagione con una vittoria contro il Lecce. Il finale è 4-3 per la squadra di D'Aversa, che finisce a 49 punti in classifica, +8 rispetto allo scorso anno. Nulla da fare per il Lecce che, sconfitto e con la contemporanea vittoria del Genoa, saluta la Serie A e viene retrocesso. Ultima con la maglia crociata per Kulusevski.

Arriva l'ultimo verdetto di questo 2020 di Serie A. Il Lecce retrocede dopo aver perso l'ultimo match stagionale contro il Parma. I crociati chiudono vincendo 4-3 e con questi tre punti arrivano a 49, alla pari di Verona e Fiorentina al nono posto. Niente male.

La squadra di Liverani fatica enormemente sotto i colpi di Caprari e compagnia, mai veramente in lotta per la salvezza. Il Genoa vince sin da subito, per cui i salentini combattono ma senza crederci più di tanto, finendo per soccombere nel finale. Bene Lapadula, Barak fa il suo nel mezzo, ma è la difesa che semplicemente fa acqua da tutte le parti. 85 reti subiti sono un record negativo addirittura negli ultimi 64 anni di Serie A. Troppi, il primo vero problema di questa squadra. Da domani parte la rifondazione, chissà se con Liverani in panchina

Buona gara dei ducali che chiudono al meglio. Vittoria senza faticare più di tanto, nel clima da ultimo giorno di scuola. In verità D'Aversa prova per la prima volta in stagione il 4-2-3-1, con Kulusevski-Hernani-Caprari dietro Cornelius. L'esperimento funziona, anche se questo Lecce non fa molto testo. Comunque il Parma finisce al meglio questa stagione, nonostante diversi alti e bassi post lockdown. Ora parte un agosto importante per i ducali, seriamente a rischio cessione ai qatarioti.

Tabellino

LECCE (4-3-2-1): Grabiel; Donati; Lucioni; Meccariello (dall'88' Monterisi); Dell’Orco (dal 69' Vera); Barak; Tachtsidis (dal 60' Majer); Mancosu (dal 60' Petriccione); Saponara; Falco (dal 60' Shakhov); Lapadula.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (dal 53' Regini); Alves (dal 46' Dermaku); Gagliolo; Darmian; Kurtic; Barillà; Hernani (dal 53' Siligardi); Kulusevski (dal 70' Gervinho); Caprari; Cornelius (dal 61' Inglese).

GOL: Aut. Lucioni (P), Caprari (P), Barak (L), Meccariello (L), Cornelius (P), Inglese (P), Lapadula (L),

ASSIST: Hernani (P), Mancosu (L), Falco (L), Barillà (P), Barillà (P),

AMMONITI: Kurtic (P), Bruno Alves (P),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Mariani

La cronaca in 15 momenti chiave

02' SUBITO CAPRARI: Botta dell'ex Samp dai 20 metri, Gabriel in due tempi blocca.

10' AUTORETE DI LUCIONI: Diagonale pungente di Hernani, la palla va sul palo poi sbatte addosso a Lucioni e finisce in rete.

15' ERRORE INCREDIBILE DI CAPRARI: Dai e vai con Kulusevski, Caprari si ritrova solissimo davanti a Gabriel ma la mette clamorosamente fuori! Errore incredibile.

23' PARMA AVANTI 2-0: Contropiede perfetto degli ospiti con Caprari che porta avanti il pallone, palla a destra per Hernani che riserve l'ex Samp che al limite dell'area calcia al meglio e batte Gabriel.

35' MANCOSU CICCA LA PALLA: erroraccio clamoroso di Bruno Alves che si fa rubare il pallone in area da Lapadula, l'attaccante mette dentro per Mancosu che a porta vuota cicca il pallone!

39' BARAK ACCORCIA LE DISTANZE: Azione prolungata del Lecce, cross di Mancosu per la testa di Barak che supera Laurini e la mette dentro!

42' ALTRO BRUTTISSIMO ERRORE DI BRUNO ALVES! Saponara serve Mancosu che però ancora davanti al portiere da solo calcia malissimo e finisce facile tra le braccia di Sepe!

44' MECCARIELLO PAREGGIA: Dalla bandierina palla in mezzo di Falco, colpo di testa di Meccariello che la mette in rete.

45'+1 DESTRO DI FALCO: Da centro area Falco prova il diagonale, di un soffio sul fondo.

51' PARMA DI NUOVO AVANTI: In fascia corre Caprari, palla dietro per Barillà che tira in porta. Il tiro è totalmente sbilenco che però diventa un assist per Cornelius che col destro in scivolata la mette dentro.

56' SBAGLIA MANCOSU: Saponara offre un cioccolatino a Mancosu che da ottima posizione prova il diagonale, a lato di un nulla.

57' COSA HA PARATO GABRIEL: Altra azione del Parma, passaggi stretti in area tra Cornelius e Caprari. Quest'ultimo poi prova il tiro, Gabriel con i piedi mette in corner.

65' INGLESE METTE IL 4-2: Cross di Barillà per Inglese che da solo appoggia in rete.

68' IL LECCE CI CREDE ANCORA: Cross dalla destra di Donati, Shakhov gira in porta. Palo pieno ma sulla ribattuta Lapadula ribadisce in rete.

83' SILIGARDI METTE IN CURVA, MA COSA HA FATTO GERVINHO! L'ivoriano parte palla al piede, salta due uomini, serve al centro Caprari che gira sulla destra per Siligardi che però la spara in curva.

La statistica chiave

Lecce torna in Serie B dopo una sola stagione. Troppi 85 goal subiti, peggior difesa della A.

Il momento social

MVP

Gianluca LAPADULA: Anima e cuore di questo Lecce, il primo a metterci la gamba e a sacrificarsi, l'ultimo a mollare. Nella difficoltà totale di questa sera, è lui a richiamare all'ordine i suoi dopo il doppio svantaggio. Nel finale ci crede sino a oltre il 90'. Grande cuore, super partita.

Promosso

Gianluca CAPRARI: Un errore clamoroso ad inizio gara che gli toglie almeno mezzo punto. Per il resto super gara di Caprari che, da unica punta nell'inedito 4-2-3-1 semina il panico in tutto il primo tempo. Nella ripresa continua ad essere estremamente pericoloso in diverse occasioni.

Bocciato

BRUNO ALVES: Chiaramente non in giornata. Peggior prestazione da quando è a Parma. Una quantità di errori incredibili in un solo match. Semplicemente sbaglia ogni cosa che fa. In totale confusione, viene lasciato in panchina nel secondo tempo.

