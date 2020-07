Al Via del Mare tre rigori concessi da Rocchi, due trasformati dall’esterno uruguaiano, uno da Mancosu. Gli uomini di Ranieri salgono a 29 punti, a +4 dai salentini terzultimi. Quinta sconfitta consecutiva per Liverani

Ranieri la spunta nella sfida salvezza contro Liverani. Nella delicatissima sfida del Via del Mare i protagonisti sono i rigori, ben tre concessi da Rocchi: due per la Samp e uno per il Lecce. Decide la freddezza di Gaston Ramirez dal dischetto che permette all’uruguaiano di firmare una doppietta fondamentale per la classifica dei blucerchiati. Inutile il pareggio momentaneo di Mancosu. I genovesi salgono a 29 punti (superando l’Udinese e staccandosi dal Genoa), a +4 dai salentini terzultimi. Per Liverani arriva la quinta sconfitta consecutiva

Il tabellino

LECCE-SAMPDORIA 1-2 (primo tempo 0-1)

Lecce (3-5-1-1): Gabriel; Donati, Meccariello (dal 46’ Babacar), Paz; Rispoli, Barak, Tachtsidis (dal 46’ Petriccione), Mancosu, Calderoni (dall’88’ Vera); Saponara (dall’80’ Shakhov); Falco (dal 67’ Farias). All. Liverani

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (dal 76’ Murru); Depaoli, Thorsby, Ekdal (dal 76’ Vieira), Jankto (dall’83’ Leris); G.Ramírez; Bonazzoli (dal 46’ Gabbiadini). All. Ranieri

Arbitro: G. Rocchi

Gol: 40’ Ramirez (R), 50’ Mancosu (R), 74' Ramirez (R)

Ammoniti: Paz, Mancosu, Bereszynski (L), Augello, Thorsby (S)



La cronaca in 3 momenti chiave

40’ VANTAGGIO DELLA SAMP SU RIGORE - Tachtsidis nel tentativo di rinviare colpisce Jankto in area di rigore. Per Rocchi non ci sono dubbi, il Var conferma la decisione dell'arbitro. Dal dischetto si presenta Ramirez che batte Gabriel, nonostante il portiere pari il tiro: palla prende uno strana traettoria, rimbalza sulla traversa e si insacca in porta

50’ PAREGGIO DEL LECCE SU RIGORE - Intervento scomposto di Thorsby su Saponara, scivolata a piedi uniti. Rocchi indica il dischetto. Dal dischetto si presenta Mancosu che spiazza Audero e segna il suo decimo gol in campionato

74’ SAMP DI NUOVO IN VANTAGGIO SU RIGORE - Paz entra in scivolata su Depaoli in area, Rocchi è vicino e decide di andare ancora al dischetto. Si presenta ancora Ramirez che non fallisce

