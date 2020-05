Lega Serie A compatta: i club votano per ripartire, discorso aperto anche per i diritti tv

Dopo l'ultima Assemblea di Lega Serie A, i club hanno di nuovo votato unanimemente per portare a termine la stagione. Dopo l'ultima riunione, infatti, sembra che ci sia un blocco unico: una risposta importante da dare al Governo che aveva minacciato la chiusura. Aperto anche un tavolo per i diritti televisivi, visto che i broadcaster non hanno ancora versato l'ultima rata.

L’Assemblea della Lega di A ha ribadito la volontà unanime di portare a termine la stagione interrotta agli inizi di marzo a causa dell’emergenza coronavirus. Quindi è stato confermato l'epilogo dell'ultima riunione svolta, quella del 21 aprile scorso, quando i club si erano trovati tutti d'accordo, anche se restavano dei presidenti scettici (Cellino e Cairo in primis).

Dopo l'ultima votazione, però, si è raggiunto anche un voto unanime: tutti sarebbero d'accordo a ripartire per portare a termine la stagione 2019-2020. Un segnale importante, a seguito delle parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che, nella giornata di giovedì, aveva detto che sarebbe stato il Governo a decretare la fine del campionato non si fosse raggiunto un accordo sul protocollo sanitario da seguire.

Altro tema sul tavolo è quello dei diritti televisivi. I club vogliono tornare, non stanno giocando solo a causa dell'emergenza, quindi i vari broadcaster titolari dei diritti devono, per doveri contrattuali, versare le ultime rate, nello specifico la sesta, in scadenza nei prossimi giorni. L'Assemblea di Lega Serie A sta lavorando anche su questo frangente, ipotizzando anche una causa legale nel caso in cui non arrivassero i pagamenti. Come primo passo, comunque, si tenterà una mediazione (anche prendendo spunto dal blocco compatto trovato oggi) per arrivare presto ad un accordo con le Tv.

