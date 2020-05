Lele Oriali lascia la Nazionale per l'Inter! Ma Mancini dice no, lo vuole fino a Qatar 2022

Con due mesi di anticipo, il team manager della Nazionale italiana ha rimesso il proprio incarico nella mani della FIGC, mettendo fine al doppio incarico. Da oggi infatti lavorerà in esclusiva dell'Inter, dove era tornato per ricoprire il ruolo di first team technical manager al fianco di Conte. Il Ct Mancini però non ci sta e ha chiesto ai vertici della Federazione di poter 'trattenere' Oriali.

Gabriele Oriali sveste i pani di team manager della Nazionale italiana, dimettendosi dal ruolo che ricopriva al fianco di Roberto Mancini per il 'doppio incarico' considerando il suo contratto con l'Inter, dove ricopre il ruolo di first team technical manager al fianco dell'allenatore Antonio Conte. Un atto dovuto, considerando che la FIGC aveva permesso il doppio ruolo solo per un periodo limitato, per rimanere con la Nazionale di Mancini fino ad Euro 2020, poi rinviato alla prossima estate.

Oriali ha, addirittura, rimesso il proprio incarico con due mesi di anticipo, rinunciando anche agli emolumenti della parte finale del contratto, cosa che è stata molto apprezzata dalla stessa Federazione.

Calcio Mancini tra due fuochi: "Da ct spero finisca qui, da appassionato vorrei si tornasse in campo" 21/05/2020 A 13:44

C'è un però. Si, perché la figura di Gabriele Oriali all'interno della Nazionale era determinante: lo sapeva Conte, tanto da portarselo all'Inter, lo sa bene molto anche Roberto Mancini che non appena sentita la notizia ha chiesto ad Oriali di rimanere, ufficializzando il tutto ai vertici della FIGC. La promessa iniziale è che Oriali potesse rimanere fino all'Europeo e, con il rinvio al 2021, Mancini si aspetta che il team manager resti presente fino a tale data. Anzi, considerando la vicinanza, il ct azzurro spera in cuor suo di prolungare il tutto fino a Qatar 2022.

Le problematiche

Sarà la FIGC a decidere, considerando gli ottimi rapporti con Oriali dopo i tanti anni di collaborazione. Ma sarà difficile poter strappare un sì, visto i possibili malumori dei club di Serie A. Già qualcuno si era lamentato nel corso di questa stagione, chiedendosi il perché del doppio incarico. Soprattutto nei momenti di protesta di Oriali verso gli arbitri (come capitato a gennaio in Inter-Cagliari), chiedendosi se un dirigente della Nazionale si potesse comportare così durante una partita di Serie A.

C'è una grande possibilità, invece, che venga 'promosso' a team manager Gianluca Vialli, già uomo di fiducia del ct Mancini, che nel corso di questi ultimi mesi è subentrato come capo delegazione della Nazionale.

Play Icon WATCH Mancini: "Da tecnico della Nazionale vorrei che tutto finisse qui" 00:00:36

Serie A Pirlo, storia di un Maestro. Come è diventato "da uno dei tanti" a miglior centrocampista del mondo DA 3 ORE