Leonardo Bonucci spoilera la nuova maglia della Juventus: si torna alle righe verticali?

Leonardo Bonucci mostra un dettaglio della nuova divisa della Juventus per la stagione 2020-21

Il difensore della Juventus mostra sui social un dettaglio della nuova divisa per la stagione 2020-21: coincide con l'anticipazione fornita dal sito specializzato footyheadlines e conferma il ritorno al design classico a righe verticali bianconere.

Come sarà la nuova divisa della Juventus per la prossima stagione? È una domanda più che legittima considerando lo stravolgimento del design classico visto negli ultimi mesi, e Leonardo Bonucci ha lasciato trasparire un indizio che sembrerebbe confermare quanto previsto dal sito specializzato footyheadlines, ossia il ritorno alle strisce verticali.

In una foto pubblicata sui social della Juventus per presentare la nuova felpa ufficiale, il difensore bianconero ha abbassato leggermente la zip lasciando intravedere un dettaglio molto interessante della divisa: se le anticipazioni di footyheadlines dovessero essere confermate, la Juventus tornerà a indossare una casacca a righe verticali bianconere (ma ritoccate con uno stile molto moderno) arricchita da inserti in oro.

