Lewandowski lancia la sfida per la Scarpa d'oro: il polacco è a 34 gol, tocca a Immobile e Ronaldo

Si è chiuso il campionato tedesco e si è chiusa anche la campagna gol di Robert Lewandowski che ha aggiornato le sue statistiche: 34 reti in 31 presenze e il polacco, oltre ad aver vinto il titolo di capocannoniere, punta ora alla Scarpa d'oro. Non sono tanto lontani però Immobile (27) e Cristiano Ronaldo (23) con tante partite ancora da giocare.

È il nuovo record di gol per uno straniero in Germania, ma basterà per far sua anche la Scarpa d'oro? Robert Lewandowski ha chiuso la Bundesliga con 34 reti, il che gli è valso il terzo titolo di capocannoniere consecutivo, il quinto complessivo nel campionato tedesco. Werner si è fermato a 28, Haaland a 29 (ma i gol realizzati quando era al Salisburgo valgono meno per il coefficiente).

Ora tocca ai bomber della Serie A, con Ciro Immobile che è il favorito visto i 27 gol già segnati fino alla 27a giornata di Serie A. L'attaccante della Lazio è rimasto all'asciutto contro l'Atalanta alla ripresa, ma ha ancora dalla sua 11 giornate per assicurarsi il titolo di capocannoniere in Italia, battere il record di gol in una singola edizione (i 36 di Higuain) e portarsi a casa la Scarpa d'oro. Seguono Cristiano Ronaldo con 23 reti (10 partite a disposizione) e Lukaku con 19 (11 partite a disposizione). C'è sempre l'incognita Messi, ma l'argentino è fermo a 21 con 6 turni ancora a disposizone.

La classifica aggiornata al 27 giugno 2020

Giocatore Gol Squadra 1. Robert LEWANDOWSKI 34 Bayern Monaco 2. Timo WERNER 28 RB Lipsia 3. Ciro IMMOBILE 27 Lazio 4. Erling HAALAND* 29 Dortmund/Salisburgo 5. Cristiano RONALDO 23 Juventus 6. Lionel MESSI 21 Barcellona 7. Shon WEISSMAN* 26 Wolfsberger 8. Jamie VARDY 19 Leicester 8. Romelu LUKAKU 19 Inter 10. Kylian MBAPPÉ** 18 PSG 10. Wissam BEN YEDDER** 18 Monaco

*coefficiente più basso per i gol realizzati nel campionato austriaco

**stagione finita

Sarebbe un risultato incredibile dovesse vincere un giocatore diverso da Cristiano Ronaldo, Messi o Luis Suarez che hanno monopolizzato la scena dalla stagione 2009-2010 ad oggi. L'ultima volta che ha vinto un italiano è stato Francesco Totti (Roma) con 26 gol nella stagione 2006-2007; l'ultima volta che ha vinto un giocatore della Bundesliga è datata 1971-1972 con i 40 gol di Gerd Müller in una singola stagione (record assoluto di reti in una singola edizione del campionato tedesco).

