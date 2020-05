Lippi durissimo: "Il presente è vomitevole, sul calcio c'è una demagogia impressionante"

L'ex ct degli Azzurri campioni del mondo nel 2006 si sfoga a Radio Deejay: "Troppa demagogia, leggo e sento cose vergognose. Moriremo di individualismo, a ogni livello si pensa soltanto al tornaconto, alla poltrona".

Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e ct della Nazionale, è stato intervistato a Radio Deejay e il suo intervento trova spazio anche sul Corriere dello Sport.

Il presente è veramente vomitevole. Mi fa incazzare, lo dico sinceramente. Sento solo discorsi del tipo: bisogna stare uniti, compatti e coesi. Bisogna essere squadra? Ognuno pensa ai cavoli suoi, ognuno pensa a casa sua. A livello politico, a livello scientifico, a tutti i livelli. Troppa demagogia, leggo e sento cose vergognose. Moriremo di individualismo, a ogni livello si pensa soltanto al tornaconto, alla poltrona. A livello scientifico siamo nel 2020, andiamo su Marte ma non siamo in grado di trovare un vaccino. Il calcio? Perché non dovrebbe ripartire? Ci si dimentica che il calcio professionistico è un’industria e come tale deve essere trattato

Sulla questione calcistica Lippi dimostra di avere le idee chiare: "Certo che bisogna ripartire con il campionato. Ci dicono da un sacco di tempo che dobbiamo convivere con il virus e allora perché il calcio non può ripartire? Adesso questa malattia ha perso potenza, non è più come due mesi fa quando fummo travolti da uno tsunami, è gestibile in maniera diversa il problema, gli ospedali possono organizzarsi e allora perché non deve ripartire il calcio? Sul calcio c’è una demagogia impressionante".

