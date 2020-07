L'Udinese aveva festeggiato prima ancora dell'inizio della partita grazie al ko del Lecce, ma gli uomini di Gotti hanno il tempo di battere il Cagliari e cogliere la seconda vittoria consecutiva dopo il successo con la Juventus. Decide nel primo tempo Okaka, servito da Stryger Larsen.

Seconda vittoria consecutiva per l'Udinese che, dopo il successo sulla Juventus, supera il Cagliari in trasferta grazie al gol di Okaka. La salvezza era arrivata ancor prima di scendere in campo grazie al ko del Lecce, ma gli uomini di Gotti giocano un gran primo tempo alla Sardegna Arena, sfiorando più volte il raddoppio. Nella ripresa si sveglia il Cagliari anche grazie ai cambi ultra offensivi di Zenga: i pericoli maggiori arrivano, però, solo nel finale ma Mattiello e João Pedro non trovano il pareggio. Vince così 1-0 l'Udinese, con il Cagliari a secco di successi da 8 gare consecutive.

Tabellino

Cagliari-Udinese 0-1

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Pisacane (54' Mattiello), Ceppitelli, Klavan; Nández, Ionita (88' Birsa), Ladinetti (54' Gastón Pereiro), Lykogiannis (54' Faragò); Ragatzu (79' Marigosu); João Pedro, Simeone. All. Walter Zenga

Udinese (3-5-2): Musso; Becão, De Maio, Nuytinck (16' Samir); Stryger Larsen, de Paul, Walace, Sema, Zeegelaar (81' ter Avest); Okaka (68' Nestorovski), Lasagna. All. Luca Gotti

Marcatori: 2' Okaka (U)

Assist: 2' Stryger Larsen (0-1 Udinese)

Arbitro: Fabrizio Pasqua, sezione di Tivoli

Ammoniti: 22' Stryer-Larsen, 75' Ionita, 89' Nández

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti

2' GOL OKAKA- Subito in vantaggio gli ospiti con lo stop e tiro di Okaka lanciato in area da Stryger Larsen. Non perfetto in marcatura Ceppitelli che ha dato tutto il tempo ad Okaka di stoppare, girarsi e andare alla conclusione.

18' CRAGNO DICE DI NO AL RADDOPPIO - Sema a tutta velocità sulla sinistra, cross sul secondo palo dove trova de Paul, ma sulla sua conclusione c'è Cragno a chiudere lo specchio.

Cragno - Cagliari-Udinese - Serie A 2019-2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

26' DE PAUL MANCA IL 2-0 - Ancora Sema sulla sinistra, palla dentro per Okaka che viene chiuso, ma c'è de Paul ben appostato che va col piattone: è centrale e para Cragno.

45+1 OCCHIO A DE PAUL - Appoggio di Samir per l'argentino, destro da fuori area che sfiora il palo alla destra di Cragno.

69' CI PROVA MATTIELLO - Buona azione di Mattiello che rientra sul destro e prova la conclusione, Musso è coperto ma respinge in tuffo.

81' - SIMEONE COL SINISTRO - Grandissima Nández a tenere palla, poi il servizio per João Pedro che appoggia per Simeone: sinistro al volo, ma calcia alto sopra la traversa.

90+4 JOÃO PEDRO MANCA IL PAREGGIO - Simeone da posizione defilata trova sul primo palo João Pedro che anticipa Samir, ma sfiora soltanto il palo alla destra di Musso.

MVP

Stefano OKAKA - Decide la partita con un gran gol in avvio di gara. Stop, girata e conclusione che non lasciano scampo a Ceppitelli e Cragno. Per il resto solita prestazione di sacrificio e pressing a tutto campo.

Okaka - Cagliari-Udinese - Serie A 2019-2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

Il promosso: Rodrigo DE PAUL - Altra prestazione super a centrocampo. Con le sue verticalizzazioni le difese avversarie vanno in tilt, caricando inoltre di cartellini gli altri giocatori. Se solo fosse più concreto in area di rigore...

Il bocciato: João PEDRO - Nella fase post lockdown ha segnato solo due reti. Dalla ripresa, infatti, non è più brillante e il record di Suazo (22) è sempre più lontano. Anche oggi partita incolore, con un'occasione sciupata nel finale.

