Juventus-Novara 1-0, la diretta del primo test di Andrea Pirlo

46' - SI RICOMINCIA alla Continassa!

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Per ora tra Juventus e Novara decide CR7 su assist di Kulusevski. Buone le prove dello svedese ex Atalanta e di McKennie

45' - Tiro a fil di palo di CR7, il più pericoloso nell'attacco bianconero in questo primo tempo

42' - Alex Sandro pesca Ramsey ad un passo dall'area piccola. Il gallese ex Arsenal viene nuovamente ipnotizzato da Lanni

40' - Cristiano vicino alla doppietta: McKennie libera il portoghese nell'area piccola, CR7 prova il tocco di fino, ma Lanni c'è

37' - Altra grande occasione per la Juventus: Kulusevski lancia in profondità Ramsey che a tu per tu con Lanni non riesce a concludere in porta. Perfetta l'uscita del portiere del Novara

35' - DIRIGENZA AL COMPLETO IN TRIBUNA PER ASSISTERE AL MATCH - Presenti alla Continassa Fabio Paratici, Pavel Nedved e Federico Cherubini, oltre a Claudio Chiellini e Gianluca Pessotto. C'è anche Marco Storari, dirigente dell'Under 23 da questa stagione

31' - Scatenato McKennie che scippa il pallone al centrocampo del Novara e cede a Kulusevski: tentativo di conclusione dello svedese rimpallato

29' - Tentativo di rovesciata di McKennie su cross di Cuadrado, ma l'americano in prestito dallo Schalke 04 non trova l'impatto col pallone

19' - GOL GOL GOL GOL GOL DELLA JUVENTUS - Ha segnato CR7! Bellissima combinazione del portoghese e di Kulusevski all'interno dell'area di rigore del Novara: Cristiano batte Lanni con un piazzato nell'angolino. Subito grande intesa tra i due!

8' - McKennie subito pericoloso. L'americano si libera dal limite dell'aria e calcia: tiro parato da Lanni

5' - Si tratta della prima vera amichevole per la Juve di Andrea Pirlo dopo la sfida in famiglia contro l'Under 23 di Lamberto Zauli decisa da Marko Pjaca, rientrato a Torino per la terza volta dopo i prestiti a Schalke 04, Fiorentina e Anderlecht. Domenica prossima si parte contro la Sampdoria di Claudio Ranieri.

3' - In panchina Pirlo si porta Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Demiral, Pellegrini, Rugani, Arthur, Bentancur, Nicolussi, Portanova, Douglas Costa, Pjaca, Vrioni

1' - SI PARTE!

10:40 - Questo l'undici scelto da Pirlo per l'amichevole alla Continassa: (3-5-2) - Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado McKennie, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.

10:30 - Debutto ufficiale della nuova Juventus targata Andrea Pirlo, promosso allenatore della prima squadra 36 giorni fa. I bianconeri affrontano, nel primo test della stagione, il Novara alla Continassa. Tanta curiosità al JTC dove è riunita anche tutta la dirigenza per quella che sarà probabilmente l'unica uscita prima dell'inizio del campionato. Dopo l'addio di Higuain (giocherà nell'Inter Miami) e in attesa dell'arrivo di un nuovo attaccante, il tecnico bianconero si affiderà a Cristiano Ronaldo e Kulusevski in attacco, visto anche che la condizione di Paulo Dybala non è delle migliori. Debutta subito da titolare il nuovo acquisto Weston McKennie.

