Buona partita dei rossoneri che si confermano in un ottimo momento di forma. Battuto il Parma 3-1 a San Siro. Grazie ai tre punti gli uomini di Pioli salgono a quota 53 in classifica, al sesto posto alla pari del Napoli. Ducali in vantaggio nel primo tempo con il gol di Kurtic. Ma nella ripresa il Diavolo si scatena: Kessie, Romagnoli e Calhanoglu chiudono il match.

Vince e convince il Milan, che coglie la quinta vittoria in sette partite dalla ripresa post lockdown. Dopo Atalanta e Sassuolo, è la banda di Pioli la squadra più in forma di questo periodo. I rossoneri giocano un bel calcio, si trovano, si divertono, hanno finalmente trovato i giusti equilibri in campo.

Sconfitto è il Parma 3-1 a San Siro. Una squadra ducale che invece prosegue il suo brutto momento, forse ormai privo di grosse motivazioni di classifica. Poco da salvare negli ospiti, che passano in vantaggio nel primo tempo in maniera un po' improvvisata con Kurtic, ma crollano nella ripresa sotto i colpi di Kessie, Romagnoli e Calhanoglu.

3 punti importantissimi per i rossoneri, che sfruttano il passo falso del Napoli per agganciarlo al sesto posto in classifica. Ne mancano cinque a fine stagione, sarà un bel duello fino alla fine di luglio. Certo, con i vari Kjaer, Hernandez e Bonaventura in questo stato di grazia, nulla è precluso a questo Milan.

Tabellino

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Conti (dal 46' Calabria), Kjaer, Romagnoli, Hernandez (dall'81' Laxalt); Kessié, Biglia (dal 56' Bennacer); Bonaventura, Calhanoglu (dall'81' Krunic), Leao (dal 63' Rebic); Ibrahimovic. All.: Pioli

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves (dal 46' Dermaku), Gagliolo; Grassi (dal 63' Hernani), Brugman (dal 63' Inglese), Kurtic; Kulusevski, Cornelius (dal 14' Karamoh, dall'81 Caprari), Gervinho. All.: D’Aversa.

GOL: Kurtic (P), Kessie (M), Romagnoli (M), Calhanoglu (M),

ASSIST: Grassi (P), Bonaventura (M),

AMMONITI: Grassi (P), Conti (M), Darmian (P),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Irrati

Kessié, Biglia - Milan-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 12 momenti chiave

16' HERNANDEZ DI DESTRO: Dal corner, palla in mezzo, Theo sbuca e di destro colpisce ma la mette di molto a lato.

19' TRAVERSA DI ROMAGNOLI: Ancora dal corner il Milan fa paura! Di testa il difensore colpisce, palla a terra che rimbalza e finisce sulla traversa con tocco di Sepe.

20' GOL ANNULLATO A BONAVENTURA: Cross di Calhanoglu, tocco di Ibra per Bonaventura che colpisce a due passi dalla porta! Ma è tutto inutile, offside.

40' CHE AZIONE DI GERVINHO: L'ivoriano dopo 40 minuti di nulla si è svegliato. Prende palla a centrocampo, si fa tutto il campo e davanti al portiere però la spara alta.

43' GOL DEL PARMA: Bell'azione dei ducali: Gervinho serve Grassi sulla fascia, cross rasoterra dietro per l'accorrente Kurtic che di destro la mette dentro.

44' SEPE BLOCCA SU THEO HERNANDEZ: Assist di Kessie per Theo Hernandez, che però solo davanti a Sepe non lo supera e il portiere respinge.

54' CHE GOL DI KESSIE: Dalla distanza Kessie la mette nel sette. 1-1 e partita riaperta.

58' IL MILAN LA RIBALTA IN 5 MINUTI: Da punizione palla dentro per la testa di Romagnoli che la mette dentro.

71' TRAVERSA DI KULUSEVSKI: Si è svegliato anche il classe 2000 con una bella progressione centrale, prova il tiro di destro deviato ma sulla traversa.

74' DONNARUMMA PARA SU INGLESE: Fiammata di Kulusevski, palla per Inglese che spara addosso a Donnarumma.

77' CALHANOGLU CHIUDE IL MATCH: Contropiede guidato da Bonaventura, palla al limite per Calhanoglu che con un bel diagonale di destro la mette dentro.

86' GRAN PARATA DI SEPE SU REBIC: Bell'assist di Ibra per Ante, ma solo davanti al portiere non lo supera.

La statistica chiave

Per la settima volta consecutiva il Parma subisce almeno due gol. C'è qualcosa da migliorare in difesa.

MVP

Frank KESSIE: Giocatore ritrovato. Anzi, non è mai stato così forte come in questo periodo. E' ovunque, fa entrambe le fasi al meglio. Corre per quattro e gioca grandiosamente anche palla al piede. Oggi illumina anche con un gol da cineteca.

Promosso

Hakan ÇALHANOGLU: Veramente una buona prestazione del turco, che segna, fa segnare ed è autore di bellissime giocate.

Bocciato

Yann KARAMOH: Quando gioca, il Parma sembra in 10 uomini. Semplicemente non è all'altezza di questi palcoscenici, forse neanche da Serie A.

