Marotta: "L'Inter non farà offerte per Dzeko e Zaniolo. Nainggolan? Torna in nerazzurro"

È ancora presto per parlare di mercato, ma Marotta esclude che l'Inter farà delle offerte alla Roma per Dzeko e Zaniolo. Si parla di un ritorno di Nainggolan, ma l'esclusione di Eriksen dai titolari per il match dell'Olimpico non è da interpretare come una bocciatura del danese.

Nell'immediato prepartita di Roma-Inter, l'amministratore delegato dell'Inter definisce quelli che sono gli obiettivi dei nerazzurri in questo finale di stagione. E soprattutto, incominciano a vedersi anche le prime trame di mercato...

Mancano ancora 5 partite e quindi per fare un consuntivo definitivo c’è ancora tempo, però si può già delineare in modo approssimativo una valutazione che non può che essere positiva, perché il lavoro di Conte lo si vede e lo si è visto, non solo per il riscontro della classifica e delle statistiche, ma anche per quello che quotidianamente dà modo di vedere

Play Icon

Serie A Roma-Inter, quella volta che Totti aveva quasi convinto Conte per la panchina giallorossa DA 5 ORE

Ancora una bocciatura per Eriksen?

Giochiamo ogni 3 giorni e quindi è normale che l’allenatore metta in campo la formazione più funzionale all’avversario e più nella logica delle valutazioni che fa durante la settimana. Non è assolutamente una bocciatura, ma fa parte di quel turnover che di questi tempi è necessario perché con gli impegni ravvicinati è veramente dura giocare

Siamo a Roma, l'Inter è interessata a Zaniolo e Dzeko?

Zaniolo è un giocatore sicuramente importante, uno dei giovani più interessanti del campionato italiano. Noi però non abbiamo approcciato con la dirigenza della Roma e probabilmente non lo faremo. Per Dzeko stesso discorso di prima, anche se parlare di mercato oggi è veramente difficile perché siamo ancora nella fase finale della stagione, non sappiamo quali giocatori offre questo mercato un po’ atipico e anomalo, perché ci sono ancora competizioni che devono finire

Ma la questione Sanchez?

Siamo contenti di Alexis Sánchez ed è chiaro che su di lui faremo delle valutazioni più mirate perché lo abbiamo a disposizione, ne abbiamo apprezzate le qualità e quindi vediamo un po’ quello che si può fare. Per il prossimo mercato credo che sia giusto valutare un mix tra giocatori di una certa età, che hanno dalla loro un’esperienza forte e un concetto di vittoria molto forte, frutto di titoli conseguiti, così come di giovani interessanti. Quello che noi cerchiamo non è un processo rivoluzionario, come da più parti ho letto, ma un processo evolutivo di crescita step by step, dobbiamo alzare l’asticella di tutto e lo vogliamo fare per riavvicinarci il più possibile alla vittoria

E Nainggolan?

Finirà la stagione con il Cagliari, anche se purtroppo è infortunato quindi credo che per lui sia già finita, tornerà con noi e faremo delle valutazioni che tengano conto anche di quella che sarà un’evoluzione del mercato

Play Icon WATCH Conte: "Sto iniziando a vedere il vero Sanchez, quello che conosco" 00:00:43

Serie A Roma-Inter tra campo e mercato: Conte, il sogno Scudetto passa da Edin Dzeko DA 11 ORE