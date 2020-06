Longo: "Al Toro serviva questa vittoria, difficile giocare ogni 3 giorni"; Gotti: "Ko? Che fastidio"

Primo hurrà per Moreno Longo che conquista la sua prima vittoria sulla panchina del Toro, un Torino che non vinceva dal gennaio scorso. Luca Gotti per nulla soddisfatto: "Non si può perdere così dopo 15-16 occasioni".

Moreno LONGO (All. Torino)

Giocando ogni 3 giorni purtroppo questo tipo di partite possono diventare complicate. Vai in vantaggio e non riesci a gestire, anche per bravura dell'avversario, la palla come dovresti. Chi non è abituato giocare ogni 3 giorni devi ricaricare energie mentali e fisiche. Noi 3 giorni fa meritavamo di vincere con il Parma che oggi è andato a vincere in casa del Genoa. Non dobbiamo dare per scontato nulla, prepararsi di gara in gara perché ogni partita è storia a sé

Serie A Il Torino respira: 1-0 all’Udinese firmato Belotti e vittoria dopo cinque mesi DA 2 ORE

Prima vittoria per Moreno Longo

Contento per la vittoria esclusivamente per la squadra, perché venivamo da sette sconfitte. Avevamo bisogno di ritrovare orgoglio, l'atteggiamento che ci permette di capire che siamo vivi e dentro al percorso per il nostro obiettivo. Oggi abbiamo lottato dall'inizio alla fine. La strada sarà lunga e faticosa, ma questo è il primo passo per ridare quello che è nel DNA di questa squadra. Oggi l'obiettivo è centrare la salvezza

Luca GOTTI (All. Udinese)

Mi dà fastidio venir fuori da una partita del genere con 0 punti, dopo aver tirato in porta 15-16 volte e tantissimi calcio d'angolo. Mi auguro che continueremo a produrre così tanto. Non abbiamo regalato molto al Torino che nel poco che ha avuto è stato bravo a concretizzare. Noi dobbiamo continuare ad essere propositivi e migliorare la cattiveria negli ultimi metri. Non ci dobbiamo accontentare che vada così

Play Icon WATCH Sarri: "Rosso a Danilo? Secondo giallo è tirato per i capelli, col Lecce forse Matuidi a sinistra" 00:00:43

Play Icon

Serie A Longo: "Sono fiducioso, mi auguro che la squadra inizi ad assomigliarmi il più in fretta possibile" 18/02/2020 A 08:49