Longo: "Perché ho fatto solo 2 cambi? Il Toro stava bene in campo"; D'Aversa: "Europa? No, salvezza"

Il tecnico del Torino giustifica così la scelta di aver operato solo due cambi durante il match contro il Parma, il primo match dopo la ripresa dopo 103 giorni senza calcio. E dire che da questa partita gli allenatori avevano a disposizione ben 5 cambi (in tre slot temporali diversi).

Finisce 1-1 il primo match della ripresa del campionato di Serie A con Torino e Parma che non si fanno del male. Anche se il Toro avrebbe dovuto cercare a più riprese la vittoria per uscire dalla lotta per la salvezza. La particolarità del match, è stata la scelta di Moreno Longo che non ha usufruito dei 5 cambi a disposizione, anzi: ne ha fatti solo due. Ola Aina per Berenguer al 68' e Lukic per Edera all'82', e basta...

Vedevo la squadra che teneva bene il campo, non c'era bisogno di farne cinque. Non c'è bisogno di cambiare tanto per cambiare, stavamo bene con quelli che avevamo dentro e abbiamo cambiato solo Berenguer ed Edera

I calciatori hanno dato tutto quello che hanno, siamo soddisfatti della prestazione e non del risultato. Meritavamo di vincere, abbiamo avuto tre clamorose palle gol più un rigore sbagliato. Questa prestazione ci dà un segnale importante, siamo vivi e abbiamo cominciato con il giusto atteggiamento. Abbiamo giocato da squadra nonostante la difficoltà di ritrovarsi dopo una lunga sosta. Siamo stati dentro il match anche dopo il gol del Parma, abbiamo provato a vincerla nel secondo tempo con occasioni clamorose senza rischiare praticamente nulla

Il Parma in Europa? D'Aversa pensa ad altro...

L'aspetto positivo è che siamo andati sotto e abbiamo pareggiato la partita, positivo il risultato. Sono stati commessi degli errori che andranno migliorati soprattutto prendere gol su palla inattiva o il rigore evitabile. Dopo tre mesi c'è stata una bella partita da parte di entrambe. Loro sono una squadra molto fisica, siamo stati bravi a recuperare questa partita. Europa? Se ci dobbiamo levare le soddisfazione dobbiamo prima raggiungere la salvezza, dobbiamo rimanere con i piedi per terra. È un campionato molto particolare

E Kulusevski?

Pur essendo giovane è molto maturo, è chiaro che ci sono delle regole che vanno rispettate. Su di lui varia molto l'ingaggio, percepirà di più il prossimo anno. Quello che deve fare adesso è dimostrare che la Juventus ha fatto l'investimento giusto

