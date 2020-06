Lopez: "Il rigore per il Genoa non c'è, è un errore"; Nicola: "Questa mentalità anche con la Juve"

Poche parole ma significative quelle di Diego Lopez che se la prende con l'arbitro per aver decretato il rigore che ha permesso al Genoa di tornare in partita. Nicola esulta, la salvezza va presa punto dopo punto.

Diego LOPEZ (All. Brescia)

Credo che non ci sia bisogno di commentare. Il problema è che noi lo abbiamo visto subito. Non c'è stato rigore, ma l'errore dell'arbitro. Nel momento in cui si dà il rigore c'è anche il VAR e questo è un secondo errore. Noi stiamo cercando di rimetterci in gioco ed era importantissimo vincere per noi

Davide NICOLA (All. Genoa)

La squadra ha reagito dopo la partita col Parma. Tra l'altro, pronti via, dopo due occasioni nostre, abbiamo concesso un doppio vantaggio loro frutto ancora di mancanza ancora delle giuste letture, perché si è trattato di riprendere dopo tre mesi di stop. Sono contento perché rispetto alla partita di martedì abbiamo messo un atteggiamento nervoso diverso. Non era facile riprendere due gol a Brescia. Sono contento perché i ragazzi se lo stanno meritando. È una crescita dal punto di vista mentale, nervosa e tattica e sono contento di aver preso un punto perché ci permette di muovere la classifica

Un punto per la classifica?

È un punto che muove la classifica e che ci dice che la strada è quella di cercare la prestazione, poi il risultato diventa una conseguenza. Non si può mollare di una virgola. Dobbiamo essere consapevoli che migliori solo giocando. Ora c'è la Juve, quali sono le aspettative? Io guardo alla crescita della squadra. Non è ancora quella che vogliamo noi, ma si vede che abbiamo già giocato una partita. Abbiamo capito com'è l'atteggiamento nervoso della partita. Ora c'è la Juve e sulla carta può sembrare tutto molto difficile, ma noi dobbiamo avere questa mentalità, costruirci la nostra salvezza a fronte di prestazioni importanti, di dedizione a prescindere dall'avversario

