Il Tempo riporta la decisione della FIGC in merito alla frase del patron della Lazio che aveva mostrato sarcasmo e ironia sul match che ha riportato i bianconeri in vetta alla classifica, prima dello stop al campionato. Ecco cosa potrebbe succedere.

Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista...

Questa frase, pronunciata dal presidente della Lazio Claudio Lotito in un’intervista a Repubblica, è diventata oggetto di indagine da parte della Procura della FIGC. A riportarlo è il quotidiano romano Il Tempo che spiega che il presidente biancoceleste sarà convocato per dei chiarimenti.

Serie A Immobile sta con Lotito: "Assurdo allenarsi in un parco pubblico e non in una struttura protetta" 29/04/2020 A 13:39

Lotito dovrà dare spiegazioni in merito a quella frase sibillina sulla partita tra Juventus e Inter giocata in data 8 marzo prima della sospensione del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus. In quella partita, la Vecchia Signora vinse e si riportò in vetta alla classifica superando proprio la Lazio, ora a -1 dai bianconeri.

Cosa intendeva Lotito con quelle frasi? Che la partita non sia stata regolare? Potrebbero essere queste le domande degli inquirenti a Lotito e, a seconda delle risposte, potrebbero aprirsi due opzioni: se venisse messa in discussione la regolarità della partita, la FIGC potrebbe aprire un’indagine per illecito sportivo altrimenti il patron della Lazio potrebbe essere deferito per dichiarazioni lesive.

Play Icon WATCH 🎙 100% Lazio, dal Best 11 al presente con Lotito, passando per Gascoigne, Nesta e Nedved 00:33:03

Serie A Ancora Lotito: "Le scelte del governo sono illogiche, Immobile e Dzeko corrono a Villa Borghese" 28/04/2020 A 19:29