Il giovane attaccante originario di Alghero è stato il grande protagonista del match contro i bianconeri firmando una rete e un assist. Walter Zenga lo aveva fatto esordire in maglia rossoblù lo scorso 23 luglio in occasione della sfida persa 2-1 contro la Lazio all'Olimpico.

La prima presenza in Serie A non si scorda mai ma, nel caso di Luca Gagliano, sarebbe meglio dire la seconda. Il giovane attaccante del Cagliari, che ha compiuto 20 anni lo scorso 14 luglio e che è originario di Alghero, è diventato il primo giocatore nato negli anni Duemila a segnare un gol contro la Juventus: è stato lui, infatti a sbloccare Il match di mercoledì sera contro i bianconeri di Sarri firmando la rete dell'1-0 all'8'. Gagliano ha poi completato la sua notte di gloria confezionando anche l'assist per il definitivo 2-0 del Cholito Simeone.

L'esordio in rossoblù contro la Lazio il 23 luglio

Walter Zenga aveva fatto esordire Gagliano in maglia rossoblù lo scorso 23 luglio nel match dell'Olimpico Perso 2-1 contro la Lazio. L'attaccante, cresciuto nelle giovanili rossoblù, era entrato sul terreno di gioco al minuto 84 al posto di Ionita. Prima di quel giorno aveva collezionato 7 panchine con la prima squadra.

