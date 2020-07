Lucarelli: "Rasentato il ridicolo. Il Parma ha 39 punti ma non siamo gli scemi del villaggio"

D'Aversa non parla nel post Roma-Parma, ma ci va Alessandro Lucarelli che non risparmia le polemiche sull'utilizzo del VAR e sull'arbitraggio di Fabbri: ". Mancini tocca il pallone col braccio. Abbiamo cercato di non far polemica fino ad oggi, per stemperare, per cercare di dare una mano. Però, da stasera, basta. Non è che se abbiamo 39 punti siamo gli scemi del villaggio".

Nel post gara di Roma-Parma non c'è Roberto D'Aversa, che già si era lamentato per gli episodi arbitrali di Parma-Inter. Questa volta scende in campo Alessandro Lucarelli, club manager dei ducali, per evitare eventuali squalifiche al suo allenatore. I toni restano comunque accesi per il mancato rigore in favore del Parma per un tocco di braccio evidente di Mancini.

Stasera parlo io per evitare squalifiche. Credo che oggi abbiamo rasentato il ridicolo. Non dare un rigore come quello di stasera, soprattutto dopo quello fischiatoci contro tre giorni fa, ci penalizza tanto, ancora una volta. Mancini tocca il pallone col braccio. Abbiamo cercato di non far polemica fino ad oggi, per stemperare, per cercare di dare una mano. Però, da stasera, basta. Non è che se abbiamo 39 punti siamo gli scemi del villaggio. Vogliamo giocarci fino alla fine il nostro campionato. Non accettiamo più questo tipo di errori. Analizziamo gli episodi, andate a vedere il rigore che ci hanno fischiato contro a Verona e quello di domenica scorsa per fallo di mano di Darmian. Poi, stasera, non ci danno un rigore come questo... Secondo me in questo momento c'è da capire la difficoltà che c'è nella classe arbitrale. Se il VAR era stato introdotto per aiutare, mi sa che sta solo mettendo confusione negli arbitri

Qual è stata la reazione negli spogliatoi?

È normale che i ragazzi siano nervosi, perché è una storia che si ripete da 5-6 partite. Fino ad oggi siamo stati zitti, però non possiamo continuare a far finta di niente. È necessario che ci sia attenzione da parte degli arbitri e in generale. Se invece di 39 punti, ne avessimo avuti 28, magari stasera sarebbero fioccate squalifiche. Il fatto che abbiamo una classifica relativamente tranquilla non ci deve far passare per quelli che accettano tutto in silenzio

Il Parma era partito alla grande contro la Roma

Sì, sicuramente. Purtroppo abbiamo commesso anche stasera degli errori, però la voglia della squadra era quella di provare a fare risultato. È chiaro che quando c'è grande equilibrio, gli episodi cambiano le gare. E in queste ultime partite ci sono venuti sempre contro, per via di scelte molto discutibili

