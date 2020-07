Luci a San Siro: Milan-Juventus atto quarto, e questa volta non c’è Dybala

Riecco Milan-Juventus. I precedenti stagionali parlano di un diffuso equilibrio. I rossoneri arrivano alla sfida dopo il successo per 3-0 con la Lazio, la squadra di Sarri forte del suo primato ma senza l'argentino e De Ligt.

Riecco Milan-Juventus. Sarà la quarta volta. La prima in campionato, all’andata: 1-0, gol di Paulo Dybala, con Cristiano sostituito e smoccolante. La seconda e la terza in Coppa Italia: 1-1 a San Siro pre virus e 0-0 allo Stadium post virus, con il Diavolo senza Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez, Samu Castillejo squalificati (e Ante Rebic espulso già al 16’). Domani sera, per cumulo, mancheranno Matthijs De Ligt e Dybala: lo scudo e il fioretto.

Dybala - Juventus-Milan - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Serie A Da 0 a 10, il Pagellone della 30a giornata di Serie A: che favola Juwara! Milan al top, male l'Inter DA UN GIORNO

Maurizio Sarri vi arriva dopo aver liquidato il Toro per 4-1 e Stefano Pioli dopo aver inflitto il primo k.o. casalingo alla Lazio, scivolata a meno sette dalla cima. Zero a tre, all’Olimpico: dicono, a Fusignano, che il «giuoco» conti più dei giocatori, e io ci avevo creduto, in barba alle assenze di Ciro Immobile e Felipe Caicedo, 37 gol in due. Non ci casco più. Il calendario gonfia il petto: Lazio a Lecce, la «old firm» al Meazza, quindi Juventus-Atalanta e Lazio-Sassuolo.

Ibrahimovic, Çalhanoglu - Lazio-Milan - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Al di là del fortunoso pareggio di Ferrara, il 4-2-3-1 di Pioli funziona, come documentano il podismo di Alexis Saelemaekers e i dribbling di Jack Bonaventura. Il ritorno di Ibra è stato importante sul piano spirituale. E il fiuto di Rebic, al nono gol, continua a esserlo su quello pratico. Vi raccomando, inoltre, l’ultimo Franck Kessié, più disciplinato del laterale anarchico che Marco Giampaolo faticò a governare. Bisognerà verificare gli acciacchi dello svedese e di Hakan Calhanoglu, una delle chiavi del cambio di marcia. Sul fronte dei campioni, largo a Daniele Rugani e Gonzalo Higuain. I precedenti stagionali parlano di un diffuso equilibrio. Il Milan non sfigurò mai, neppure in dieci. Cristiano, sabato, ha segnato addirittura su punizione, «piatto» che in Italia non aveva ancora servito.

Play Icon WATCH Ronaldo è il primo calciatore a raggiungere un miliardo di euro di guadagni in carriera 00:00:27

Alla ripresa, se lasciamo perdere la coppa e il pari con la Spal, il Milan ha battuto Lecce, Roma e Lazio. La Juventus, da parte sua, si è sbarazzata di Bologna, Lecce, Genoa e Toro, squadre non proprio di prima fascia, per un totale di 13 gol a 2. La condizione fisica è la bussola che potrebbe impazzire da un momento all’altro; Douglas Costa, il cambio che sabota gli equilibri. Rugani è stato il primo giocatore di Serie A contagiato. In attesa di Giorgio Chiellini e Merih Demiral, dovrà verosimilmente misurarsi con Ibra o Rebic. Un battesimo di fuoco. Sarri, lui, ha oliato i meccanismi difensivi e ripristinato una certa facilità di tiro. Non è la Juventus che aveva sognato: è un compromesso storico fra libertà e partecipazione.

Daniele Rugani - Juventus-Brescia - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Brutto cliente, il Milan. In lizza per l’Europa League, contende il quinto posto a Roma e Napoli. Ha scoperto appetiti che sembravano sopiti. Le porte chiuse chissà quanto incideranno: sul Pipita, per esempio, chiamato a una notte di confine fra triboli e rivincite. Pioli non ha mai sconfitto la Juventus. E Cristiano senza Dybala? Da Bologna in poi hanno sempre segnato. Non è una sentenza, è un indizio. I tenori o l’orchestra: tocca al Milan.

Play Icon WATCH Come cambia il MIlan se dovesse acquistare Luka Jovic 00:01:52

Serie A Milan in ansia: Calhanoglu è a forte rischio per la sfida con la Juventus IERI A 15:21