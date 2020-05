Il centravanti nerazzurro rivela: "La delusione post Russia 2018 l'ho trasformata in energia positiva. Al Chelsea ho imparato la cultura della vittoria".

Sono un uomo in missione

Romelu Lukaku, dopo aver giocato in streaming a Call of Duty in collegamento con Bleacher Report, parla della sua voglia di rivalsa all'Inter e della delusione assaporata qualche mese dopo la semifinale mondiale giocata in Russia nel 2018 con il suo Belgio:

"Ero un po' euforico, siamo arrivati alle semifinali e parliamo di un piccolo Paese di soli 11 milioni di abitanti. Il dolore è arrivato un mese dopo quando ho rivisto tutti i video del Mondiale. Quello è stato difficile, perché pensi che ci sei arrivato davvero vicino. E questa cosa mi ha colpito soltanto dopo. Quando mi sono trasferito all'Inter avevo dentro tutta questa energia che intanto era cresciuta. Ed ero un uomo in missione".

l ricordi vanno poi al passaggio al Chelsea nel 2011, con la possibilità di giocare con l’idolo Drogba e l’idea di essere arrivato giovanissimo in un top club che gli hanno segnato la carriera ma non tolto la fame di arrivare sempre più in alto: "È accaduto tutto in fretta. Avevo solo 18 anni, avevo appena finito le superiori, mi ero diplomato e di colpo ero già sul treno per Londra. Lì conobbi Didier (Drogba, ndr), stava facendo fisioterapia. Mi disse subito che dovevo mostrargli il carattere Blue. Da quel giorno cominciammo a parlare ogni giorno per almeno un'ora, prima dell'allenamento, dopo l'allenamento... Lui, Anelka e ogni altro giocatore in quello spogliatoio mi hanno mostrato ciò che serve per diventare la persona che sono oggi. Non era tanto l'allenatore, quanto i giocatori: avevano la mentalità che faceva dire loro 'andiamo a vincere'. È stata un'ottima esperienza, ho visto come hanno vinto la Champions e la FA Cup e questo mi è servito fino ad oggi".

Lukaku scalpita e continua ad allenarsi per farsi trovare in forma quando sarà ora di tornare in campo.

