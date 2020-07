Lukaku fra i grandi dell'Inter: 20 gol al debutto in A come Ronaldo e Meazza

Il belga firma il momentaneo 1-0 col Bologna e arriva a quota 20 nel suo primo anno in A eguagliando il Fenomeno nel 1997-98: nella sua stagione sono in tutto 25 centri finora, ad appena due dal suo record personale, i 27 realizzati nell'annata 2017-18 col Manchester United.

Dopo due gare d'astinenza, Romelu Lukako ritrova l'appuntamento col gol: è lui a sbloccare il risultato firmando la rete del momentaneo 1-0 a San Siro contro il Bologna di Mihajlovic. Un centro che permette al belga di entrare immediatamente nella storia dell'Inter visto che diventa il quarto giocatore di sempre a segnare almeno 20 gol in campionato nelle prime 30 giornate nel suo primo anno in nerazzurro: Lukaku eguaglia Giuseppe Meazza nel 1930, Stefano Nyers nel 1949 e soprattutto Ronaldo "Il Fenomeno" nel 1997-98. Il brasiliano terminò quell'annata con 25 reti in 32 presenze in campionato e un totale di 34 centri in 47 gare tra tutte le competizioni.

Serie A Anche Cristiano Ronaldo in lotta per la Scarpa d'oro: è a 25 gol, -4 da Immobile e -9 da Lewandowski DA 18 ORE

Lukaku è arrivato a 26 gol stagionali (ce ne sono anche 2 in Champions, 2 in Europa League e 2 in Coppa Italia, ndr) ed è quindi ad appena una rete dal suo primato personale in carriera, i 27 in 51 presenza col Manchester United nella stagione 2017-18.

Stagione Squadra Presenze Gol 2009-10 Anderlecht 45 15 2010-11 Anderlecht 50 20 2011-12 Anderlcht/Chelsea 23 9 2012-13 West Bromwich 38 17 2013-14 Chelsea/Everton 36 16 2014-15 Everton 48 20 2015-16 Everton 46 25 2016-17 Everton 39 26 2017-18 Manchester United 51 27 2018-19 Manchester United 45 15 2019-20 INTER 41 26 (20 in campionato)

Play Icon WATCH Lukaku: "Un sogno essere all’Inter, Ronaldo e Adriano i miei idoli" 00:01:10

Serie A Immobile a caccia di record: a -5 da Lewandowski per la Scarpa d'oro, a -7 dal record di Higuain 30/06/2020 A 21:55