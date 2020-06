Lutto per Gennaro Gattuso: è morta a 37 anni la sorella Francesca

Lutto per Gennaro Gattuso: è morta la sorella Francesca. Era stata ricoverata in terapia intensiva dopo un malore, la stessa sera in cui Rino era impegnato al Ferraris per il match di Sampdoria-Napoli.

A soli 37 anni, era stata ricoverata d’urgenza dopo un malore accusato il 3 febbraio, la sera di Sampdoria- Napoli. Quella notte Rino Gattuso aveva ricevuto la notizia sul suo telefono, e non aveva esitato a saltare le conferenze stampa di rito per presentarsi all’ospedale di Busto Arsizio, dove la sorella era ricoverata. Oggi invece, arriva la tragica notizia. Francesca non ce l’ha fatta. La notizia è arrivata a Gattuso mentre si trivava al centro d'allenamento di Castel Volturno. Francesca Gattuso abitava a Gallarate, in provincia di Varese, dove risiede da anni sia la famiglia dell'ex milanista sia lo stesso allenatore, che nelle zona ha anche un'attività commerciale.

Play Icon WATCH Gattuso: "Campionato falsato: troppi aspetti in gioco, le cose vanno fatte bene" 00:01:35

Serie A L'obiettivo di Cannavaro: "Allenare il Napoli? Magari in futuro, con Gattuso è in ottime mani" 28/05/2020 A 17:40

Calcio Lippi: "Del Piero, Grosso, Gattuso che scappò. Vi racconto i rigori del Mondiale 2006" 24/04/2020 A 19:19