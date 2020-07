Malagò: "Gianluigi Buffon scrive un'altra pagina di storia"

Dal nostro partner OAsport.it

Nel derby della Mole di sabato, in cui la Juventus ha battuto per 4-1 il Torino, Buffon ha firmato il record di presenze in Serie A salendo a quota 648 e staccando Paolo Maldini. Buffon ha totalizzato finora in carriera infatti 168 presenze col Parma e 480 con la Juventus.

Sul podio di questa speciale classifica c’è Francesco Totti, a quota 619 gettoni, tutti con la Roma. Anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò ha celebrato il portiere della Juventus, che ha battuto il primato di presenze nel massimo campionato italiano.

Così Giovanni Malagò sui social:

648 volte complimenti. Gianluigi Buffon scrive un’altra pagina di storia, diventando il recordman di presenze in Serie A. Una leggenda senza età davanti a miti del calcio come Paolo Maldini, Francesco Totti, Javier Zanetti e Gianluca Pagliuca. Bravo Gigi

