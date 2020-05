Malagò: "Ripresa Serie A? Presidenti egoisti, sono condizionati dalla classifica"

Il presidente del Coni è tornato a parlare della ripresa della Serie A che appare sempre più vicina: "Non mi sento di dire che ci sono i buoni e i cattivi. Penso semplicemente che sia nella natura umana che ci possano essere spinte diverse in virtù del fatto che qualche squadra lottasse per la retrocessione o per lo scudetto".

Mentre fra linee guida e ipotesi di piani B con playoff e playout, Figc e Lega Serie A provano a garantire un quadro certo per la ripresa della stagione, il presidente del Coni Giovanni Malagò torna a parlare del calcio evidenziando come nel dibattito abbia pesato tanto anche la posizione in classifica e il pericolo di retrocedere o dover rinunciare a determinati obiettivi.

C'è egoismo da parte di tutti i presidenti sul fatto di voler giocare o no? Si, tutti hanno in qualche modo un condizionamento da una posizione di classifica – spiega il numero uno del Coni a Radio Incontro Olympia - e non mi sento di dire che ci sono buoni e cattivi. Questo forse è nella natura umana che ci possono essere delle spinte, in virtù anche del fatto che nel momento in cui si è fermato tutto uno era ad un punto dalla retrocessione o dallo scudetto.

Il numero uno del Comitato olimpico ha anche commentato l'annuncio del ministro dello Sport Spadafora di stanziamenti di un miliardo di euro per lo sport di base: "Probabilmente ci sono situazioni che si stanno evolvendo. Se si arriva a quella cifra ci saranno provvedimenti di carattere straordinario. Se si sono sbilanciati, significa che è positivo. Poi come ci si arriverà non spetta a me dirlo".

Infine una chiusura, sulla trattativa Pallotta-Friedkin per la cessione della Roma: "Non so se la trattativa per l'acquisto della Roma da parte di Dan Friedkin sia terminata. Sicuramente il coronavirus non l'ha aiutata, questo è poco ma sicuro".

