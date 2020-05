Malagò si sbilancia: "Al 99,9% il campionato di Serie A riparte il 13 giugno"

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai 2, il presidente del Coni Giovanni Malagò si mostra ottimista riguardo alla ripresa della Serie A: "Al 99.9 percento il campionato di Serie A riparte il 13 giugno. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco".

Dopo giorni di dubbi, pessimismo latente, polemiche ed interrogativi per la prima volta il numero uno dello sport italiano, il presidente del Coni Giovanni Malagò esce allo scoperto con parole che faranno piacere sia ai presidenti dei club della massima serie sia a tutte quelle componenti e professionalità che si mantengono grazie a questo sport. Intervenendo ai microfoni di “Non è un paese per giovani” su Radio 2 Rai, Malagò si è detto convinto che Serie A, Figc e governo riusciranno a trovare una quadra sul protocollo e che, seppur a porte chiuse e con tutte le cautele del caso, da metà giugno il pallone tornerà a rotololare sul prato verde dei campi della massima serie.

Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99,9%. La sfida tra alcuni medici e il Comitato Tecnico Scentifico non la capisco".

La dichiarazione, che tanti tifosi - non tutti, visto che oltre 300 gruppi ultras in tutta Europea stanno ostracizzando la ripartenza a porte chiuse e senza fan sulle tribune – attendevano da diversi giorni, fa capire come, al netto di certe uscite discordanti del ministro dello sport Spadafora e la querelle sul protocollo e sulla quarantena obbligatoria in caso di un positivo, c’è ottimismo riguardo all’ok del governo-Figc. Di sicuro per ora c’è solo che da lunedì prossimo i club di Serie A possono tornare ad allenarsi in gruppo, mentre l’ok alla ripresa dipenderà dall’esito dell’incontro che il presidente della Figc Gabriele Gravina avrà prossima settimana con il premier Giuseppe Conte. Lì scopriremo se il 99,9% di Malagò, diventerà 100% oppure no.

