Marchisio: "Fosse per me giocherei, il rischio zero non ci sarà mai"

In un'intervista a Tuttosport, l'ex centrocampista della Juventus spiega il suo punto di vista sul Coronavirus e la ripresa del campionato.

Se fossi un giocatore darei il mio ok per tornare a giocare, senza grosse paure. Il rischio zero in uno sport di contatto non può esistere, se ci aspettiamo che sia zero allora non si riaprirà mai

È questo il punto di vista di Claudio Marchisio. L'ex calciatore della Juventus, che ormai ha appeso gli scarpini al chiodo, è favorevole alla ripresa della Serie A. "Ma parlo per me - spiega Marchisio in un'intervista a Tuttosport - perché potrei capire se qualcuno non si sentisse al sicuro per tornare a giocare. So che qualche giocatore non se la sente, massimo rispetto di quello che si prova. Io personalmente giocherei. Bisogna cercare di strutturare tutto al meglio perché il rischio sia minore possibile".

Marchisio, inoltre, difende tutto il sistema calcio parlando anche delle categorie minori: "Il calcio è una delle prime industrie del Paese con un indotto molto importante e un movimento di massa che coinvolge milioni di persone di qualsiasi età. Il calcio non è solo l'élite di giocatori milionari che finiscono sulle copertine e sono i re dei social network".

