Mario Balotelli alla manifestazione per George Floyd in piazza a Brescia: "No al razzismo"

Mario Balotelli alla manifestazione antirazzista in Piazza Vittoria a Brescia

Anche Mario Balotelli ha partecipato alla manifestazione per George Floyd tenutasi in piazza Vittoria a Brescia: l'attaccante ormai in rotta con le Rondinelle ha postato su Instagram una foto che lo ritrae assieme al fratello Enoch e un gruppo di amici.

Dopo Roma e Milano, anche Brescia è stata teatro di una manifestazione antirazzista e antifascista che ha raccolto un migliaio di persone in piazza Vittoria. I manifestanti si sono inginocchiati con il pugno alzato e hanno ricordato George Floyd con gli slogan "We can't breathe" e "Black Lives Matter".

Tra i partecipanti, anche Mario Balotelli con il fratello Enoch e alcuni amici: l'attaccante del Brescia ha postato una foto del gruppetto su Instagram accompagnandola con la scritta "No justice, no peace, #noracism".

Serie A Balotelli-Brescia, la guerra continua: Mario si presenta all'allenamento ma non lo fanno entrare DA 12 ORE

Play Icon WATCH Il discorso da brividi di Coco Gauff per George Floyd: "Non restate in silenzio, bisogna agire ora!" 00:01:38

Serie A Frattura totale tra Mario Balotelli e il Brescia: chiesto il licenziamento per giusta causa 06/06/2020 A 08:03