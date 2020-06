Mario Corso, il ricordo di Moratti: "Era il mio preferito, Pelè l’avrebbe voluto nel Brasile"

L’ex centrocampista della Grande Inter è stato ricordato così da Massimo Moratti, ammirato a lungo nella squadra di cui suo padre Angelo è stato presidente.

Immediatamente dopo la notizia della scomparsa di Mario Corso, deceduto all’età di 78 anni, sono arrivate le parole dei cordoglio dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti che, al fianco del papà, ebbe la possibilità di vedere le gesta del mancino per eccellenza della Grande Inter degli anni ’60.

“Mario Corso – ha dichiarato Moratti all’ANSA – era l’unico calciatore che Pelè dichiaratamente avrebbe voluto nel suo Brasile: questo per far capire ai giovani la portata della classe del mio amico. Era il mio preferito della Grande Inter, ma anche mio padre lo adorava, e lui rimase sempre vicino alla nostra famiglia. Tecnica sopraffina, gioco in controtempo, le punizioni cosiddette ‘a foglia morta: era un piacere vederlo giocare”.

Tramite i social, invece, sono arrivate le parole del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti:

"Un pensiero di vero cuore per una splendida persona, un mito della nostra Inter. Ricorderò sempre tanti bellissimi momenti insieme. Ciao Mario".

