Marotta: "L'Inter è soddisfatta del lavoro di Antonio Conte. È ambizioso, ma è solo al primo anno"

Conte addio a fine stagione? Macché, il lavoro sin qui svolto dal tecnico dei nerazzurri è stato molto positivo perché ha saputo apportare miglioramenti alla rosa a disposizione. Poi è chiaro che si può e si deve migliorare, aggiunge Marotta, ma "ricordiamoci che è solo al primo anno che allena questa squadra".

Nell'immediato prepartita Marotta ha cercato di fare il pompiere, considerando la situazione esplosiva all'interno dell'Inter. Si mormora di un malcontento della società sull'operato di Antonio Conte, ma l'amministratore delegato dei nerazzurri smentisce tutto. Anzi, si è molto soddisfatti del suo operato, poi si può e si deve migliorare.

Prendere gol negli ultimi cinque minuti è recidivo, è normale lasci un po' di amarezza. Ma bisogna fare una valutazione generale, il nostro è un cammino che sta dando grandi soddisfazioni in termini non solo statistici, ma anche di risorse, che sono migliorate. Conte doveva migliorare le risorse che aveva a disposizione, e ci stiamo riuscendo. Non possiamo che essere contenti del lavoro di Conte e della società

Non credo ci siano cambiamenti. Da parte della società c'è grande soddisfazione. È un allenatore ambizioso, vuole vincere, ma non dobbiamo dimenticare che è il primo anno che allena questa squadra. È normale che dopo partite non vinte si lasci andare ad esternazioni che fanno parte delle sue dinamiche comunicative. Dopo un gol preso così, nel finale, penso sia normale recriminare. Se ha fatto il massimo? Il massimo non esiste mai, c'è sempre un particolare da migliorare. Il lavoro è stato a mio giudizio ottimo e possiamo ancora migliorarci

Oggi Conte ha escluso due giocatori importanti: Skriniar e Eriksen

Non sono due bocciature, meglio di Conte non può decidere nessuno. Ci sono riscontri suoi, evidentemente. Ci sono anche logiche di turnover, siamo in un periodo climatico difficile, quindi penso sia assolutamente normale

Cosa è successo con Brozovic?

Sicuramente sono fatti che ci dispiacciono. Al di là della multa c'è rammarico, sono ragazzi giovani che devono capire che in certi momenti devono serrare certi aspetti della vita privata, per rispetto nei confronti della società. Riposare bene in un periodo così può essere importante. La multa gliel'abbiamo fatta, per il resto valuteremo

