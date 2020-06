Marotta: "Lautaro Martinez non ci ha detto di voler andare via e l'Inter se lo tiene stretto"

L'amministratore delegato dell'Inter ribadisce la volontà del club di tenere l'argentino anche per la prossima stagione, nonostante il pressing del Barcellona.

A qualche minuto dall'inizio del recupero tra Inter e Sampdoria, Marotta ha voluto rilanciare l'appello di Antonio Conte. Ci sono ancora tantissimi punti in palio e i nerazzurri possono assolutamente rientrare in corsa per lo Scudetto. Poi sull'eventuale cessione di Lautaro Martinez...

Le parole di Conte sono uno stimolo, condiviso da tutti. Ci sono 39 punti a disposizione e può succedere di tutto sia davanti che dietro. Da stasera bisogna essere carichi e motivati perché tre 3 contro la Samp possono essere un bel viatico per il prosieguo del campionato. [Beppe Marotta a Sky Sport]

Lautaro distratto dalle voci di mercato?

Lautaro che sia oggetto di attenzioni di mercato è risaputo perché ha fatto un inizio di stagione straordinario, è giovane e ha qualità. Abbiamo detto più volte che l'Inter è una società che non intende vendere i suoi giocatori e, se il giocatore non vuole andar via, ce lo teniamo stretto. Al di là di questo dopo tre mesi ci vuole la tranquillità di aspettare tempi migliori per i calciatori, una partita da sola non fa testo. Non credo si debba valutare per la prestazione col Napoli, ma per quanto fatto prima

E Lautaro ha manifestato la voglia di andar via?

Sicuramente è un ragazzo giovane, è lusingato dell'attenzione dei grandi club. È umano che ci sia un'attenzione, ma da parte nostra c'è la voglia di trattenerlo e da parte sua non ha manifestato concretamente la voglia di andar via. Sono ottimista che si possa continuare con lui anche l'anno prossimo

Come va il percorso di crescita dell'Inter?

La prima cosa è la stabilità della società attraverso la permanenza di azionisti che sono innamorati di questa società e vogliono raggiungere obiettivi importanti. Nel momento un cui c'è una società portata a questi obiettivi, la squadra lavora nel migliore dei modi. La famiglia Zhang è qui per essere protagonista e noi come management ci adeguiamo. I risultati positivi si sono visti, continuiamo su questo cammino e vogliamo toglierci delle soddisfazioni

