Ai microfoni di Sky l'amministratore delegato del club nerazzurro esclude in maniera categorica il possibile arrivo dell'argentino: "Sicuramente non è un obiettivo nostro, penso sia interessato a proseguire la sua vita calcistica a Barcellona". Sui rimpianti in campionato: "Siamo contenti, anche se c'è qualche piccolo rammarico vedendo chi sta davanti. Il calendario? Siamo stati penalizzati".

"Messi all'Inter? Parliamo di Fantacalcio. Sicuramente non è un obiettivo nostro, penso sia interessato a proseguire la sua vita calcistica a Barcellona". Con queste parole, pronunciate ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Genoa-Inter, l'amministratore delegato del club nerazzurro Beppe Marotta esclude in maniera piuttosto categorica l'esistenza di una qualsiasi strategia di mercato finalizzata a portare Messi a Milano.

Marotta parla anche del futuro di Alexis Sanchez: "Si tratta di una questione anomala, considerando che anche l'Europa League può essere alterata dall'assenza di certi giocatori. Non è risolta, per cui lavoriamo almeno per trattenerlo per tutta l'Europa League".

Serie A Le formazioni ufficiali di Genoa-Inter: Conte rilancia Lautaro e Lukaku, Eriksen ancora titolare DA 3 ORE

Sui rimpianti in campionato

"Se facciamo un'analisi del nostro cammino, siamo contenti. Poi c'è qualche piccolo rammarico vedendo chi sta davanti, ma dobbiamo essere contenti per quanto fatto. Partecipiamo a un campionato anomalo dopo il lockdown, quindi è difficile fare valutazioni su squadre e giocatori. Ora dobbiamo finire la stagione e prepararci alla prossima, che non sarà facile per via delle conseguenze di questa".

Il tema calendario

"Siamo stati penalizzati, questo è concreto. Però era difficile coniugare le varie esigenze di un calendario già compresso. Non biasimo la Lega, serva da stimolo per capire che i particolari nel calcio fanno spesso la differenza".

Play Icon WATCH Conte: "Calendario dell'Inter folle. Ci sono squadre che giocano prima e hanno 5 giorni di riposo" 00:01:45

Serie A Juve col fiato corto, Inter e Lazio discontinue: lo Scudetto 19-20 sarà il tricolore dei rimpianti? DA 4 ORE