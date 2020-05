Matuidi: "Il coronavirus mi ha portato alla psicosi. Spero che passi presto e si torni a giocare"

Il centrocampista della Juventus ha riavvolto il nastro e raccontato i momenti di terrore passati durante la malattia. L'auspicio è che tutto questo passa passare in fretta, tornando presto alla normalità: anche ritrovando il rapporto con il calcio.

Dopo Daniele Rugani, Blaise Matuidi è stato il secondo giocatore della Juventus ed essere colpito dal Covid-19. In una diretta su youtube, il centrocampista bianconero ha rivissuto quei tragici momenti con l'ex compagno di squadra Benatia.

Una cosa terribile, mi ha portato alla psicosi. Ero sempre preoccupato per cosa sarebbe potuto accadere alle persone vicine a me. Un’esperienza totalmente nuova, alla quale non eravamo preparati. Appena ho saputo la notizia della mia positività mi sono preoccupato per la mia famiglia e per i miei amici. Spero che questo periodo passi presto e che si possa tornare a giocare in campo

Serie A Juventus, da Ronaldo a Higuain: sono ancora 9 i giocatori all'estero non rientrati in Italia DA 10 ORE

Queste le parole di terrore di Matuidi che, per fortuna, è guarito abbastanza in fretta alla malattia, sicuramente più rapidamenti dei compagni di squadra Rugani e Dybala, con quest'ultimo che deve ancora sottoporsi all'ultimo tampone per ufficializzare la guarigione definitiva.

Play Icon WATCH 🎙 100% Juve, dal Best11 al mercato: il mondo bianconero a 360° con Balzarini e Agresti 00:25:38

Serie A Juventus-Matuidi: arriva il rinnovo, il francese sarà bianconero fino al 2021 01/04/2020 A 18:25