Mertens, compleanno con dedica a un infermiere: "Sono un tuo tifoso per ciò che fai"

A voetbalkrant.com, l'attaccante del Napoli Dries Mertens racconta di un dialogo commovente avvenuto tra lui e un infermiere, il giorno della ripresa degli allenamenti. Intanto De Laurentiis si muove per trovare un accordo col giocatore in vista della scadenza del contratto.

Un compleanno da festeggiare, e una giornata per rinascere. Dries Mertens compie 33 anni oggi, proprio nei giorni in cui il calcio italiano si avvia verso una lenta e graduale ripresa. Proprio ieri l’attaccante belga ha dovuto sottoporsi a un tampone per poter sbloccare l'iter di ripresa. Il colloquio con l’infermiere presentatosi alla sua porta è stato il regalo più inaspettato, e di gran lunga il più significativo. A voetbalkrant.com, Mertens racconta:

Un infermiere è venuto alla mia porta e si è divertito perché mi ha detto che sua figlia è una mia grande fan. Gli ho risposto: sono io un tuo fan perché ho rispetto per quello che fai. Gli ho anche chiesto: qual è la cosa più difficile che hai vissuto? E lui: tornare a casa e non poter riabbracciare i miei figli perché lavoro in ospedale. Ho pensato fosse una situazione davvero brutta.

Un incontro che rimarrà impresso nella memoria di Mertens per molto tempo, delle parole che fanno trasparire una sofferenza figlia del tempo, intrecciata a una passione che non cessa mai di battere ai piedi del Vesuvio, quella del tifo, quella per la maglia del Napoli.

Intanto aiutiamo nella distribuzione delle mascherine e speriamo finisca tutto il prima possibile.

Rinnovo in vista?

La città di Napoli attende la fine dell’emergenza per poter muovere i primi passi verso la vita normale, mentre Aurelio De Laurentiis attende i passi di Mertens: il contratto del belga scadrà a giugno 2020, e sul piatto c’è un rinnovo parecchio sofferto. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli avrebbe offerto 2 milioni di euro alla firma del contratto, più 4 milioni annui garantiti per le prossime due stagioni, con tanto di bonus da cinquecentomila euro tra gol segnati, qualificazione in Champions e Scudetto. In totale 12 milioni netti, che si raddoppiano per il lordo.

Non si sa se Mertens rinnoverà. E nel caso il prolungamento dovesse concretizzarsi, nessuno saprà quale possa essere stato l'argomento più convincente, se la proposta aurea di De Laurentiis o l'indiscusso calore del pubblico napoletano. Ma una cosa è certa: nella città di Napoli, Mertens ha trovato il posto ideale per riempirsi la pancia e il cuore.

