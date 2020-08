Dal nostro partner OAsport.it

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato della suggestione che nelle ultime settimane ha ammaliato i tifosi nerazzurri: Lionel Messi. L’ex numero 1 della società meneghina è convinto che l’attuale presidente abbia le capacità economiche per portare il fuoriclasse argentino all’ombra del Duomo di Milano.

In un’intervista rilasciata a QS, Massimo Moratti ha espresso chiaramente - di nuovo - il suo pensiero sul campionissimo del Barcellona (intervista a QS):

L'Inter può prendere Messi. Suning ha tutte le risorse per portare Leo a Milano.

L’ex presidente dell’Inter ha tessuto le lodi del lavoro svolto da Gasperini con la sua Atalantaeliminata in Champions League nei minuti di recupero dal PSG:

Mi è dispiaciuto tanto per l’Atalanta. Uscire in extremis fa male ma Gasperini è stato straordinario, così come tutto il gruppo. Guardi, a me Mbappe fa venire in mente Garrincha, il compagno di Pelé. Quando parte palla al piede, puoi solo sparargli, sempre se riesci a metterlo nel mirino. E poi Neymar, ha giocato a tutto campo, come non faceva da tempo. Ecco, perdere contro gente così non è un disonore.

Immancabile una stoccata alla Juventus e all’ormai ex allenatore Maurizio Sarri: “Beh, un conto è essere eliminati dal Psg, altra cosa andare a casa contro la settima classificata del campionato francese. Onestamente, non c’è paragone. Un amico mi ha detto: se sei ateo non puoi andare a predicare in Vaticano. Ma non si può giudicare da fuori, bisognerebbe conoscere le dinamiche dello spogliatoio. E comunque Sarri lo scudetto lo ha vinto“.

