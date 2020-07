Mihajlovic cittadino onorario di Bologna: "Mi sento figlio di questa città"

Il comune bolognese ha confermato la decisione di premiare Sinisa Mihajlovic col titolo di cittadino onorario. La lotta contro la leucemia e l'impegno per città e squadra sono stati considerati meritevoli dell'onorificenza.

Quella di lunedì è stata una giornata memorabile per Sinisa Mihajlovic. Alle 15:40, il Consiglio Comunale ha deliberato insignendo il tecnico rossoblu del titolo di cittadino onorario. Un riconoscimento che attesta esclusivamente il valore dell’uomo, della sua tenacia sia in campo che fuori. Un uomo che ha saputo risollevare il Bologna dallo spettro della retrocessione e sé stesso dalla malattia, che non ha avuto paura di ripartire da zero, dalle radici del male, pur di rinascere e forgiare un esempio indelebile per tutti. Il legame con la città felsinea, lungo il corso di un anno difficilissimo a livello collettivo e personale, anziché deteriorarsi si è rinvigorito: Bologna e Sinisa hanno affrontato assieme il dolore del Coronavirus, della leucemia, di strade e stadi vuoti; a sottolinearlo è Gian Marco De Biase (capogruppo dei civici “Al centro Bologna”): “un uomo che sta tornando alla sua normalità dentro e fuori il calcio, che ha deciso di impegnarsi nella raccolta-fondi per l’AIL, che ha dato forza e speranza a chi ha avuto a che fare con una malattia".

Il consigliere Fattori aggiunge: “Sinisa aveva mezzi per scegliere altre piazze per curarsi e invece è restato qui, a Bologna, scegliendo le nostre strutture e l’accoglienza della nostra città. Il riconoscimento va anche alla società di calcio che nei suoi confronti ha fatto scelte che non erano affatto scontate". Proprio De Biase aveva lanciato la proposta in aula lo scorso dicembre, quando l’allenatore serbo era nel bel mezzo di una battaglia per la vita:

La frase di Sinisa ‘non sono un eroe ma solo un uomo’ ha colto nel segno e colpito tutti.

La proposta era stata approvata all’unanimità, e Sinisa aveva risposto con una semplice, calorosa frase:

Mi sento figlio di questa città.

Ed oggi, al compimento di un iter lungo e frammentario, è arrivata la conferma del riconoscimento, con 26 voti favorevoli su 29. La pergamena verrà consegnata a Mihajlovic a settembre. De Biase commenta così l’esito delle votazioni: “Sinisa Mihajlovic si è dimostrato non solo un allenatore sportivo ma anche un allenatore di vita; ha affermato di sentirsi un fratello ed un figlio di Bologna“.

Si tratta di una pergamena pesante, pesantissima: ma questa volta si tratta di un’orgogliosa responsabilità, per un uomo che ha saputo prendersi in carico responsabilità ben più gravi e ben più grandi di lui. Tra i nomi che sono stati premiati di questa onorificenza ne spiccano di illustri come quelli di Claudio Abbado, Giosué Carducci, Richard Wagner, Liliana Segre.

