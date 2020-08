Mihajlovic: "La salute? Sto meglio di prima. Cosa chiedo al Bologna? Di migliorare la squadra"

Il tecnico del Bologna ci rassicura riguardo al suo stato di salute, in una stagione che è stata sicuramente difficile da gestire per non aver cominciato con la squadra. Poi un pensierino sulla prossima annata...

Il Bologna ha chiuso il suo campionato al 12° posto. Non è arrivato il record di punti del 2002 (52 punti con Guidolin), ma è comunque un grande risultato per i felsinei che hanno regalato diverse ottime prestazioni nel corso della propria stagione. Grande merito va dato a Mihajlovic che ha recuperato il tempo perso dopo non aver cominciato la stagione con la squadra a causa della sua malattia. Anzi, Sinisa ha recuperato, si è rimesso in panchina e ha trascinato il Bologna con la sua solita grinta...

Penso sia un bilancio positivo, la mia squadra non ha avuto un allenatore per 5 mesi, poi c'è stato il lockdown. Abbiamo fatto record di punti, migliorandoci. Si poteva fare meglio, ma anche di peggio e forse era più facile fare peggio. Ma, in fin dei conti, con tutto ciò che abbiamo passato è andata bene. Io come sto? Io sto bene, ho fatto degli esami recentemente e sto bene. Dopo 9 mesi sto come prima di avere la malattia, è importante e non è scontato. Sto qua e forse sto meglio di prima

Serie A Le pagelle di Bologna-Torino 1-1: Zaza che gol, Medel grande prova in difesa DA 22 MINUTI

L'esultanza di Svanberg per il gol in Bologna-Torino, Serie A 2019-2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

Si è fatto una lista di cosa chiedere alla società?

Io non posso chiedere alla società di spendere i soldi di Milan o Roma, però posso chiedergli di migliorare la squadra e riempire la squadra dove abbiamo delle carenze. Perciò dobbiamo prendere giocatori caratterialmente somiglianti a me, abbiamo le idee chiare sui profili, ma poi bisogna vedere se riusciamo a prenderli e vedere se tra qualche anno riusciremo a poter lottare per altri traguardi. L'anno scorso l'obiettivo era la salvezza, quest'anno era quello di far più punti e l'anno successivo farne ancora di più

Bisogna migliorare in difesa

La nostra storia dice che subiamo tanti gol e che creiamo tanto, ma subiamo tanti gol. Abbiamo preso Barrow pensandolo come prima punta, ma non abbiamo avuto tempo e mi riesce difficile spostare un giocatore che sull'esterno mi fa un gol a partita per poi non farlo rendere come magari sta rendendo adesso. Palacio? A 38 anni ti devi allenare più degli altri, lui ha un fisico che lo aiuta ed è un grande professionista. Lui, Da Costa, sono ragazzi che magari l'anno prossimo giocheranno di meno, ma che comunque daranno il loro contributo

VIDEO: le parole di Mihajlovic prima della gara

Play Icon WATCH Mihajlovic: "Non vediamo l'ora che il campionato finisca. Non è calcio, è un'agonia" 00:01:32

Serie A Pari e patta, Bologna e Torino chiudono il loro campionato con un 1-1 DA UN' ORA