Mihajlovic rivela: "Ibrahimovic non resterà al Milan, verrà a Bologna o tornerà in Svezia"

Il tecnico dei felsinei, grande amico di Zlatan, ha parlato alla tv serba 'Vece sa Ivanom Ivanovicem' rivelando il possibile futuro dello svedese e i piani per il suo Bologna: "L'anno prossimo vogliamo lottare per andare in Europa".

In attesa che si riprenda col calcio giocato, a tenere banco è il mercato e tra i nomi caldi c'è ovviamente quello di Zlatan Ibrahimovic. Il suo addio al Milan pare scontato, l'incognita è dove giocherà l'anno prossimo: c'è la suggestione della Bundesliga, non è escluso un ritorno in Svezia all'Hammarby, dove si è allenato durante il lockdown, ma rispunta l'ipotesi Bologna, rilanciata da Sinisa Mihajlovic. Il tecnico dei felsinei, amico di Zlatan, ha parlato molto chiaramente alla tv serba 'Vece sa Ivanom Ivanovicem'.

Zlatan mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà in estate. Certamente non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o tornerà in Svezia. Il Bologna l'anno prossimo vorrà lottare per andare in Europa

Sinisa è un duro, uno che non molla, lo sta dimostrando ancora nella battaglia con la malattia, e per questo non ha intenzione di rinunciare all'idea di portare Ibrahimovic al suo Bologna, fosse anche per una sola stagione. A questo punto la palla passa allo svedese e al suo agente Mino Raiola: se, come pare, dirà addio al Milan, ecco che tutte le ipotesi sono possibili, comprese lo sbarco in rossoblù.

