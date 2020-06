Dopo PSG e Manchester City, dalla Francia sostengono che anche il Real Madrid ha preso informazioni per il regista algerino, ormai al centro delle trattative. I rossoneri però lo ritengono incedibile e sono tranquilli dato che la clausola rescissoria pare sia valida a partire dal prossimo anno, il 2021.

Il Milan è ormai accerchiato per Ismael Bennacer: dopo Paris Saint-Germain e Manchester City, anche il Real Madrid si sarebbe fatto avanti per il regista algerino che è una delle note più positive di questa stagione rossonera. Secondo il sito francese footmercato.net, i blancos sono alla caccia di un rinforzo per il centrocampo, ritengono Eduardo Camavinga del Rennes il primo nome sulla lista, ma Bennacer sarebbe la prima alternativa per la squadra di Zidane.

Non ci sarebbero però particolari preoccupazioni in casa Milan, il giocatore è incedibile e la società ha eretto un muro. Inoltre, secondo quanto riportato da alcune fonti, la famosa clausola rescissoria da 50 milioni inserita nel contratto di Bennacer al momento del passaggio dall'Empoli al Milan, non sarebbe valida in questa sessione di mercato ma soltanto dal 2021 e deve essere pagata in un'unica soluzione. Una precisazione importante che fa tutta la differenza del mondo e che dovrebbe garantire la permanenza di Bennacer in rossonero almeno per un'altra stagione.

