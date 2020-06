Dopo l'infortunio al muscolo soleo del polpaccio destro, Ibrahimovic aveva fatto il suo ritorno in Svezia per stare con la famiglia dopo autorizzazione del club. L'attaccante svedese, però, rientrerà a Milanello già mercoledì 3 giugno per sottoporsi ad esami strumentali che, questa volta, daranno una situazione clinica completa, con tanto di tempi di recupero.

Dopo una settimana con la famiglia in Svezia, il Milan si appresta a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic. Si perché mercoledì 3 giugno, l'attaccante svedese è atteso a Milanello per sostenere nuovi esami al polpaccio dopo l'infortunio avuto proprio alla ripresa degli allenamenti. Questi esami strumentali, infatti, serviranno al Milan e al suo staff medico per conoscere i reali tempi di recupero per il classe '81.

Lo svedese aveva riportato una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro, senza conseguenze per il tendine d'Achille. Questo il responso dello staff medico del Milan, che indicava in 40-50 giorni il periodo di recupero.

Serie A Milan, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto DA 30 MINUTI

Un'analisi parziale che verrà completata con i prossimi esami. Se la tempistica dovesse essere confermata, il Milan si ritroverebbe senza Ibrahimovic almeno fino al week end 11-12 luglio, con lo svedese costretto a saltare nell'ordine Lecce, Roma, SPAL, Lazio e Juventus. Riuscirà a tornare in campo contro il Napoli di Gattuso il 12 luglio alle 21.45?

Play Icon WATCH Zlatan Ibrahimovic, che spettacolo quel gol del 2015! Aggira il portiere e deposita in rete 00:00:30

Serie A Ibrahimovic, messaggio enigmatico ai tifosi dell'Hammarby: "Ci vediamo in campo" 29/05/2020 A 13:02