Sulla Gazzetta dello Sport e Tuttosport l'apertura è dedicata allo svedese e al portiere rossonero che fanno visita a Raiola in quel di Montecarlo per parlare del loro futuro. Bartomeu parla di Messi e Lautaro Martinez al Mundo Deportivo, argomenti che toccano da vicino l'Inter, mentre Fonseca blinda Zaniolo alla vigilia di Roma-Fiorentina.

Ibra-Donnarumma: si decide il futuro

Blitz a casa Raiola per discutere del futuro. Non un summit ufficiale, ma una reunion di lavoro tra amici, ovvero tra l’agente e i suoi assistiti, Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. L’attaccante e il giovane portiere hanno approfittato dei due giorni liberi concessi da Pioli alla squadra per volare in elicottero a Montecarlo. Un incontro - scrive La Gazzetta dello Sport - che ha fatto da prologo a quello che si terrà in settimana a Milano fra Raiola e i dirigenti rossoneri.

La nostra opinione: La conferma di Pioli - o meglio, il mancato arrivo di Rangnick - ha rimescolato tutto. Ibra ha un ottimo rapporto con l’attuale allenatore e gli piace il suo ruolo da leader. E pare che sia disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare in rossonero. Stando a quanto riferito dalla rosea, i vertici di via Aldo Rossi potrebbero anche offrire un contratto modulato, a seconda dei risultati ottenuti a fine stagione. Per quanto riguarda Donnarumma, il nodo da sciogliere è legato alla durata del nuovo contratto. Un accordo fino al 2022 potrebbe essere raggiunto senza grossi problemi, più difficile convincere Raiola ad accettare una scadenza al 2023. Una clausola bassa (inferiore ai 50 milioni) che permettesse a Gigio di liberarsi con facilità potrebbe aiutare la conclusione della trattativa.

Da Messi a Lautaro, parla Bartomeu

Josep Maria Bartomeu a 360°. Il presidente del Barcellona racconta le sue verità nel corso di una lunga intervista al Mundo Deportivo e il mercato tiene banco:

Messi? Ha detto molte volte che vuole ritirarsi qui, non ho nessun dubbio sul fatto che rinnoverà. Lautaro? Abbiamo parlato con l'Inter, ma ora il tema è fermo. Se è un obiettivo prioritario? Ora la concentrazione della parte sportiva è sulla Champions League e sulla partita con il Napoli

La nostra opinione: Lautaro sembra un lontano parente del giocatore che aveva impressionato il calcio italiano e internazionale. L'affare può comunque andare in porto nelle prime settimane di agosto: offerta da 65 milioni di euro, coi blaugrana che si sentono forti dell’accordo raggiunto con il numero 10 dell’Inter, che in Catalogna andrebbe a guadagnare 12 milioni di euro a stagione. Il tormentone durerà ancora a lungo.

Roma, Zaniolo rinnova

Per me non è stato un caso, ho sempre detto la verità: per me non c'è nessun problema

Così, nella conferenza stampa pre-Fiorentina, Paulo Fonseca ha spento le polemiche su Nicolò Zaniolo, frasi riportate anche dai quotidiani sportivi nazionali. Troppe, infatti, le voci circolate nei giorni scorsi in merito al giovane centrocampista della Roma.

La nostra opinione: il nervosismo post-Verona, la tirata d'orecchi dei compagni prima e dello stesso Fonseca poi, l'incontro tra Fienga e il suo agente Vigorelli, il giallo convocazione per la trasferta di Ferrara: episodi che hanno fatto discutere, ma che non hanno cambiato i piani della Roma per il futuro. ll gioiello di Trigoria è stato blindato già la scorsa estate, con un rinnovo fino al 2024, ma i giallorossi stanno pensando a un nuovo prolungamento con consistente aumento dell'ingaggio.

