In un'intervista alla Gazzetta dello Sport l'ex Chief Football Officer rossonero, a 5 mesi di distanza dall'addio al club, rivendica alcune sue scelte fatte in sede di mercato: "Personalmente sono felice che tante decisioni discusse e non capite si siano rivelate di alto livello. Pioli? Un'ottima persona e un ottimo allenatore, ci siamo sentiti dopo la firma e mi ha fatto tanto piacere".

L''importanza di Zlatan Ibrahimovic, il rapporto con Paolo Maldini, l'elogio di Pioli e nessun rimpianto per il modo in cui la sua avventura al Milan, nel ruolo di Chief Football Officer, si è bruscamente interrotta cinque mesi fa. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Zvonimir Boban parla a ruota libera del Milan. Ecco i passi più significativi.

Su Ibrahimovic

"Lui è un genio, una forza della natura e fa ancora la differenza. È fondamentale che rimanga ancora almeno per un anno. La sua importanza è evidente, con lui è cambiato tutto nella squadra a cominciare dalla crescita dei giovani. Basta vedere Rafael Leao che è un talento straordinario, ma aveva bisogno di una guida e ha avuto la migliore possibile. Dopo il mercato estivo l'anno scorso ho dichiarato che ci servivano due giocatori di esperienza. Con Ibrahimovic e Kjaer, in più con la straordinaria esplosione di Rebic che è un vicecampione del mondo e un giocatore di buona esperienza, il Milan è diventato molto più maturo e sicuro di sé".

Il patto con Ibra

"Avevo chiesto a febbraio di rinnovare il suo contratto perché avevamo con lui un gentlemen agreement: il patto era che, se non fosse stato sufficientemente in forma, avrebbe smesso da solo. Però il rinnovo in quel momento non si è potuto fare, diciamo così".

"Maldini deve restare"

"Certamente dovrebbe, per mille motivi ma soprattutto per quello della competenza dimostrata. Ci siamo divertiti troppo poco tempo, ma c'est la vie".

Il suo addio al Milan

"Se rifarei tutto? Assolutamente sì, non potevo rischiare di vedere nello specchio uno sconosciuto con la mia faccia. Personalmente sono felice che tante decisioni discusse e non capite si siano rivelate di alto livello. Ora tutti vedono che le nostre scelte, tra mille complessità, non sono state fatte invano e che la base per un vero Milan c'è".

L'elogio di Pioli

"Stefano è un'ottima persona e un ottimo allenatore, ci siamo sentiti dopo la firma e mi ha fatto tanto piacere. Ovvio che sono soddisfatto, ha fatto un lavoro di assoluto livello. Alla fine, Pioli era la nostra scelta nel momento di grande difficoltà ed è bello vedere tanti grandi progressi della squadra e anche suoi".

