La squadra di Pioli implacabile ed esagerata: a segno Saelemaekers, Calhanoglu, Tomiyasu, Bennacer, Rebic e Calabria. Una prestazione eccellente dei rossoneri, che si avvicinano al quinto posto

Continua a vincere e a brillare il Milan di Stefano Pioli. E mai come in questo momento l'intera locuzione "il Milan di Stefano Pioli" é necessaria. La squadra rossonera é rinata, gioca bene, diverte, non si accontenta e soprattutto vince con continuitá. Pioli ha dato un'impronta chiara, é riuscito a sfruttare le qualitá di Ibrahimovic per esaltare le doti di altri giocatori tecnicamente validi, come Hernandez, Calhanoglu e Rebi. Il Milan funziona e si diverte e le cinque reti rifilate al Bologna testimoniano l'ottimo momento, fisico e mentale. Gli emiliani, che ha subito almeno un gol per 29 partite di fila, dovranno ricompattarsi e ritrovare le motivazioni per concludere al meglio un campionato senza altri obiettivi.

Milan-Bologna, esultanza rossonera Credit Foto Getty Images

Serie A Le pagelle di Milan-Bologna 5-1: Rebic inarrestabile, Ibra guida, Hernandez é un treno! DA 11 MINUTI

Il tabellino di Milan-Bologna 5-1

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer (Dal 78' Biglia); Saelemaekers (Dal 62' Krunic), Çalhanoğlu (Dal 62' Bonaventura), Rebić; Ibrahimović (Dal 62' Leao). All.: Pioli

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu (Dal 59' Mbaye), Danilo (Dal 59' Corbo), Denswil, Dijks; Soriano (Dal 74' Svanberg), Poli, Domínguez (Dal 59' Baldursson); Orsolini (Dal 74' Skov Olsen), Santander, Sansone. All.: Mihajlović

Arbitro: Massa di Imperia

Gol: 10' Saelemaekers (M), 24' Calhanoglu (M), 43' Tomiyasu (B), 49' Bennacer (M), 57' Rebic (M), 90' Calabria (M)

Assist: Hernandez, Soriano, Calhanoglu, Ibrahimovic, Leao

Ammoniti: Dijks, Kjaer, Saelemaekers

La cronaca in 9 momenti chiave

10' - GOL DEL MILAN! 1-0! Azione stupenda. Ante Rebic lavora alla grande un pallone per Theo Hernandez, che crossa basso: velo di Ibra e mancino facile di SAELEMAEKERS.

14' - SKORUPSKI! Miracolo! Gran palla di Ibra per Rebic, che mette dentro alla perfezione per il piazza al volo di CALHANOGLU. Para il portiere rossublu.

24' - CALHANOGLU! GOL! 2-0 Milan! Retropassaggio forte per Skorupski, che sbaglia il rinvio e passa la palla al turco, che con il destro insacca.

36' - Altra grande azione di Rebic a sinistra, palla indietro per KESSIE, che piazza il destro e centra il palo!

43' - GOL pazzesco di TOMIYASU! Improvviso e inaspettato. Palla di Soriano per il giapponese, che finta su Romagnoli e spara un sinistro all'incrocio. 2-1.

49' - BENNACER! GOL! 3-1 Milan! Clhanoglu inventa dentro per Bennacer, che si inserisce e con il piatto infila Skorupski.

57' - ANTE REBIC! GOL! 4-1! Gran palla di Ibrahimovic per il croato, che con il mancino insacca di potenza.

78' - DONNARUMMA para con il piede alla grande sulla punizione a due calciata da Santander.

92' - CALABRIA! GOL! 5-1 Milan! Uno-due perfetto con Leao e destro a infilare Skorupski.

La statistica

Dalla ripresa del campionato, il Milan è la squadra che ha segnato più reti in Serie A (25 gol).

Il migliore

Ante REBIĆ - Si intende a meraviglia sia con Ibra che con Theo. Crea occasioni, assiste i compagni, inventa spazi e poi timbra il cartellino. Sono 11 in campionato, stupendo 2020.

Il peggiore

Stefano DENSWIL - Malissimo. In ritardo su tre dei cinque gol. Fuori posizione e fuori tempo. Una calamitá.

Il momento social

Play Icon WATCH Come cambia il Milan se dovesse acquistare Szoboszlai 00:01:34

Serie A Pioli: "Il pari con la Juve è stato la chiave. Ibra? E' normale il cambio, giochiamo ogni 3 giorni" DA 2 MINUTI