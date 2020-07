Milan-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Il Milan ha vinto sette delle ultime otto partite di Serie A contro il Bologna (1N), tenendo quattro volte la porta inviolata nel parziale.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castillejo, Leo Duarte, Musacchio, Paquetá

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Schouten

Statistiche Opta

Il Milan è la squadra contro cui il Bologna ha subito più gol in Serie A (224).

Il Milan ha perso solo tre delle ultime 39 partite interne di Serie A contro il Bologna, la più recente nel gennaio 2016, proprio con Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossonera.

Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le sette gare di Serie A giocate dalla ripresa del campionato – 20 reti nel parziale: è la sua miglior serie dal 2009 (otto, con Leonardo in panchina).

Da inizio dicembre ad oggi il Bologna ha vinto sei trasferte di Serie A (1N, 2P), nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo.

Nessuna vittoria da allenatore in Serie A per Sinisa Mihajlovic contro il Milan (5N, 7P), con cui tuttavia ha collezionato 32 panchine nel campionato 2015/16 (13V, 10N, 9P).

Il Bologna è la squadra con cui l’attuale tecnico del Milan Stefano Pioli ha collezionato più panchine in Serie A, 89 (27V, 28N, 34P).

Giacomo Bonaventura ha segnato quattro gol in quattro gare di campionato contro il Bologna con la maglia del Milan (tutte nelle ultime tre presenze) – contro nessuna squadra ha realizzato più gol nella sua esperienza in rossonero.

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime cinque sfide contro il Bologna in Serie A (quattro gol e un assist).

L’attaccante del Bologna Nicola Sansone ha segnato quattro gol in nove gare contro il Milan in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio (l’altra squadra a quattro é l’Inter): in generale ha realizzato quattro gol al Meazza, secondo stadio preferito dopo il Mapei Stadium (10 reti).

