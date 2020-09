Privo di Zlatan Ibrahimovic, acciaccato e lasciato a riposo in via precauzionale, il Milan batte 3-1 il Brescia di Delneri in amichevole a Milanello: per la squadra allenata da Stefano Pioli si è trattato dell'ultimo test prima del debutto in gare ufficiali in programma giovedì 17 settembre a Dublino sul campo dello Shamrock Rovers, nel terzo turno preliminare di Europa League. Esordio con la maglia del Milan per Sandro Tonali, entrato in campo al 73' al posto di Bennacer, e per Tatarusanu che ha preso il posto di Donnarumma al 63'.