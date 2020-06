Milan-Calhanoglu, si lavora al rinnovo. Il turco: "Voglio vincere qualcosa qui"

I rossoneri stanno imbastendo la trattiva per prolungare il rapporto col trequartista in scadenza nel giugno 2021. A tal proposito lo stesso giocatore ha detto: "Ancora è presto per parlare, mi sento molto bene e sono felice di giocare nel Milan".

Sta per completare la terza stagione al Milan Hakan Calhanoglu e il club vorrebbe fortemente legarsi a lungo nel futuro col suo numero 10 turco. Secondo vari rumors il club rossonero avrebbe iniziato a parlare con l'agente del giocatore, Gordon Stipic, per provare ad estendere il contratto in scadenza nel giugno 2021. Non c'è fretta, il giocatore classe 1994 ha sempre qualche estimatore in Bundesliga, ma lui stesso ha dichiarato di sare bene a Milano e di voler restare in rossonero.

"Voglio continuare così, mancano 11 partite poi vediamo cosa succede per il futuro. Ancora è presto per parlare, mi sento molto bene e sono felice di giocare nel Milan. Nella mia carriera mi manca vincere qualcosa, campionato, Coppa Italia, spero di poterlo fare qui", le parole di Hakan a Mediaset.

Serie A Milan-Roma: probabili formazioni e statistiche DA 43 MINUTI

Stagione Presenze Gol Assist 2017-18 45 8 14 2018-19 46 4 13 2019-20 27 5 3

Calhanoglu è il giocatore di maggior tasso tecnico nel centrocampo del Milan, il faro presso cui passa tutta la manovra in chiave offensiva e non è escluso che questo ruolo gli appartenga anche nel Milan del futuro, quello di Ralf Rangnick, il quale lo avrebbe voluto con sè ai tempi del Lipsia e che vorrebbe portare in rossonero un altro talento come Nadiem Amiri, amico di Hakan e centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen, lui pure assistito da Gordon Stipic.

Play Icon WATCH Milan, che fine hanno fatto gli eroi di Manchester 2003? 00:01:47

Serie A La Serie A in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 12 ORE