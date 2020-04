Milan che verrà: da Ibra a Rangnick, occhio agli uomini della provvidenza (soprattutto in panchina)

Ibra sì o Ibra no? Rangnick o Pioli? Maldini va o resta? In attesa di capire se e quando si chiuderà la stagione 2019-2020: il Milan si ritrova ad essere un cantiere perennemente aperto. Parlare di mercato, senza sapere cosa succederà, e come, e quando, sa di lotteria. Nel caso del Milan, il problema numero uno non è l’allenatore: è la qualità della rosa. Serve un campione in ogni ruolo...

Sarebbe già stato un bel rebus in condizioni normali, il Milan “interruptus” che galleggiava al settimo posto dopo 26 turni, figuriamoci in questo periodo di così stringente e globale emergenza. Non si sa se e quando finiremo la stagione. Si ignora, a maggior ragione, l'entità dei triboli economici che le società dovranno gestire per evitare il patatrac. Dai tagli degli stipendi alle rate dei diritti televisivi.

Il Milan è un cantiere perennemente aperto. Il fondo Elliott ha dato pieni poteri a Ivan Gazidis, scelta che ha spinto Zvonimir Boban alle dimissioni. Paolo Maldini è sempre lì che sfoglia la margherita. Virus o non virus, per un club di grandi tradizioni che intenda cibarsi di un futuro altrettanto grande vigono le ricette dei bei tempi andati: 1) un budget all’altezza degli obiettivi; 2) pochi, ma buoni, al comando.

Il problema non è l'allenatore: serve un campione per reparto

A patto, naturalmente, che fra quei pochi ci siano rapporti costruttivi e pacati, sì, ma non necessariamente piatti. I confronti, a livello di semina, risultano non meno cruciali e preziosi dei consensi bulgari. Parlare di mercato, senza sapere cosa succederà, e come, e quando, sa di lotteria. Nel caso del Milan, il problema numero uno non è l’allenatore: è la qualità della rosa.

Non era Ringhio Gattuso, non era Marco Giampaolo, non può essere Stefano Pioli. Così come il tedesco Ralf Rangnick, - “der professor” o nuovo Arrigo Sacchi, addirittura - temo che, da solo, non ne diventerebbe la soluzione. Meglio, allora, investire sui giocatori. Serve, come minimo, un campione per reparto.

Che fare con Ibra?

L’eventuale cessione di Gigio Donnarumma, ammesso che non venisse percepita come una mossa contraddittoria, potrebbe garantire un discreto tesoretto. Al portiere il contratto scade nel 2021, Mino Raiola scalpita.

E Zlatan Ibrahimovic? Il 3 ottobre ne farà 39, si sta allenando in Svezia e da gennaio a marzo ha ribadito di poter essere, per meriti acquisti e ambizioni manifeste, il capo spirituale che mancava alla tribù. La qual cosa, vista l’età, non basta. Chi scrive lo terrebbe, ma è chiaro che, in attesa del decollo di Rafael Leao (e Ante Rebic a parte), urge una punta che gli possa dare il cambio. Arkadiusz Milik andrebbe benone.

Lo svedese non sarà mai una zavorra, ma per non sentirsi un peso, e per non far sentire pesi gli altri, ha bisogno che, attorno, la squadra sappia recepirne i selvaggi furori e sopravvivere alle sue gloriosissime cicatrici. Dicono che, sotto sotto, Zlatan tifi per la conferma di Pioli. Un tecnico di cui tutti parlano bene, ma che poi tutti, sul più bello, segano.

Il motto di Gazidis è “giovani, stadio, sponsor”. Attenzione, però: l’operazione Rangnick non va subordinata al calendario della pandemia (a meno che non sia lui a tirarsi indietro). Deve restare un’idea, forte, del club. Silvio Berlusconi si regolò così con Sacchi, anche se (o proprio perché) favorito da un organico di ben altra caratura rispetto a quello odierno.

Io ripartirei da Pioli. Agli uomini della provvidenza credo poco. Specialmente in panchina.

