Milan, colpo a sorpresa: preso dal Lione il terzino 20enne Kalulu

Mancherebbe solo l'ufficialità per il primo acquisto dell'estate rossonera: si tratta del terzino classe 2000 del Lione, Pierre Kalulu, in scadenza di contratto al Lione.

Pierre Kalulu sarà un nuovo giocatore del Milan: la notizia che rimbalza dalla Francia (L'Equipe la lanciava stamattina), viene ripresa ora dai media italiani. Secondo i primi report, sarebbero stati Maldini e Massara a chiudere l'operazione per il classe 2000 del Lione, un terzino che non ha mai assaggiato la prima squadra ma che evidentemente ha già convinto tutti gli scout. Il ragazzo dovrebbe già essere a Milano lunedì 15 per le visite mediche.

Chi è Kalulu?

Pierre, come detto, non ha mai debuttato in prima squadra nel Lione è ha il contratto in scadenza a fine giugno: ecco perché l'operazione lampo sarebbe stata possibile. Nell'ultima stagione Kalulu ha giocato 16 partite di Youth League da titolare ed è stato capitano dell'Under 19 del Lione. Naturalmente si tratta di un acquisto per il futuro, ma non è detto che il ragazzo non si possa ritagliare già oggi uno spazio importante nella squadra di Pioli.

Terzino di spinta, soprannoniminato "il maratoneta", è destro naturale e ha grandi capacità di resistenza. Ha anche un fratello calciatore, Aldo, che gioca nello Swansea.

