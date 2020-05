Una volta conclusa l'emergenza Coronavirus, il Milan dovrà necessariamente pianificare il futuro del proprio portiere il cui contratto scade nel 2021. Secondo la Gazzetta dello Sport i rossoneri starebbero pensando a una mossa a sorpresa per evitare di andare a scadenza, prendere tempo e valutare la situazione con maggiore serenità tra un anno. Vediamo insieme quali sono gli scenari possibili.

Il Milan ha iniziato a muovere i primi passi sul fronte Gianluigi Donnarumma. Il 21enne portiere rossonero, il cui contratto scade il 30 giugno 2021, potrebbe vivere un'altra estate caldissima in chiave mercato. Forse non ai livelli del 2017, quando la telenovela sul rinnovo del contratto all'epoca del duo Fassone-Mirabelli scatenò un pandemonio compromettendo - per un certo periodo - il rapporto tra i tifosi e Gigio (così viene chiamato dai milanisti). Secondo La Gazzetta dello Sport, tuttavia, i rossoneri avrebbero mosso i primi passi pianificando una strategia che si pone un duplice obiettivo: fare il possibile per trattenere il portiere o in alternativa monetizzare nel migliore dei un'eventuale partenza.

È difficile giocare quando i tifosi sono contro di te, quando ti fischiano. San Siro è San Siro. Però non ho mai avuto paura. Sapevo chi sono, sapevo cosa potevo fare. Paura zero [Gianluigi Donnarumma @Rivista Undici]

Perché Donnarumma va tenuto?

La risposta è molto semplice. Perché il ragazzo si è esposto più volte e ha dichiarato il proprio amore per i colori rossoneri. Al Milan si sente a casa, al Milan ha iniziato la sua carriera da professionista e del Milan è destinato inevitabilmente a diventare capitano. Mai come in questo periodo il club di via Aldo Rossi ha bisogno di certezze per cominciare a costruire un futuro calcistico degno del proprio nome e risollevarsi dalle sabbie mobili nelle quali si è impantanato. Mettere Donnarumma al centro del progetto costituirebbe un primo, importantissimo passo in quella direzione. A costo di fare un sacrificio economico in termini di ingaggio: ogni regola vuole la sua eccezione, vero Gazidis?

Mino Raiola Credit Foto Getty Images

Perché Donnarumma va venduto?

Anche in questo caso non occorre fare voli con la fantasia perché al quesito si può rispondere in maniera immediata: per fare cassa, per aggiustare il bilancio e per liberarsi di un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione che pesa e che è in contrasto con il cambio di rotta imposto dall'attuale dirigenza. Attenzione, però: Donnarumma va venduto e non svenduto: a questo proposito è bene che a Casa Milan inizino seriamente a pensare quantomeno a un prolungamento di contratto perché gennaio è dietro l'angolo (calcisticamente parlando) e i rossoneri non possono permettersi di arrivare con l'acqua alla gola. Senza contare che mettersi intorno a un tavolo con Mino Raiola non è certamente una passeggiata di salute.

I numeri di Donnarumma in Serie A

Stagione Presenze + gol subiti Clean sheet 2015-16 30 + 29 11 2016-17 38 + 45 12 2017-18 38 + 42 12 2018-19 36 + 31 13 2019-20 24 + 30 10

Cosa aspettarsi a breve?

La Gazzetta dello Sport delinea uno scenario molto interessante e - considerato il periodo - piuttosto verosimile. Il Milan sarebbe intenzionato a proporre a Donnarumma un mini-prolungamento fino al 2022 con un ritocco al ribasso dell'ingaggio: da 6 milioni a stagione si passerebbe a 5 milioni più un ricco bonus in caso di qualificazione alla Champions League. In questo modo il discorso legato a un'eventuale cessione sarebbe rimandato a tempi migliori. Difficile infatti immaginare che da qui a pochi mesi un top club europeo metta sul piatto la cifra richiesta dai rossoneri per lasciare andare Donnarumma: le conseguenze della pandemia di Covid-19 per le squadre di calcio saranno difficili da calcolare, ma secondo la maggior parte degli addetti ai lavori sarà pressoché impossibile assistere a spese folli. Il rinnovo annuale potrebbe quindi essere un modo per entrambe le parti di temporeggiare e darsi appuntamento all'estate 2021. Donnarumma non sarebbe legato da un contratto eccessivamente lungo, ma allo stesso tempo dovrebbe accettare di guadagnare meno almeno per una stagione.

