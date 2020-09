E' la maglia n.8 del Milan, quella tanto inseguita da Sandro Tonali : ora finalmente la può vestire ma per farlo ha ritenuto giusto chiedere il permesso a chi l'ha vestita per tanto tempo, portandola a traguardi alti, altissimi, Gennaro Gattuso .

Gattuso: "Non dovevi chiedermelo, però è un bel gesto perché anche io chiesi la numero 8 a Donadoni. Per me sei anche più forte di me. Ti consiglio una serie di cose: ti consiglio di essere antico, perché la maglia del Milan è gloriosa e pesante. Ti consiglio di ascoltare bene chi c'è al Milan da tempo perché il Milan è una cosa seria".