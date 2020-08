L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato in conferenza stampa sugli obiettivi della stagione: "Su Ibrahimovic stiamo lavorando, sono ottimista".

Sulle strategie di mercato

Abbiamo una squadra giovane che sta crescendo in una maniera molto positiva. Una parte importante della strategia è la continuità e, come abbiamo detto, non è solo questione di giocatori giovani. Ci vuole un mix di giocatore giovani ed esperti. Vogliamo continuare a migliorare la rosa. Il club ha davanti una grande sfida: sviluppare la squadra e portare la società ad un equilibrio finanziario, virtuoso e sostenibile. In questo contesto, lo stadio è una parte fondamentale. Stiamo lavorando duramente e non vediamo l'ora di poter vedere i frutti di questo lavoro che stiamo facendo. Non tutto potrà avvenire in un solo anno.

Su Ibrahimovic

Ibra ha giocato un ruolo importante si dal suo arrivo all'interno della squadra e vorremmo che continui ad avere questo ruolo. Stiamo facendo tutto il possibile per far si che questa trattativa si chiuda positivamente. E' una sfida speciale, sono personalmente ottimista sulla felice chiusura della contrattazione.

Sugli obiettivi della società

Vorrei fornire una visione ampia sulle attività del club, che hanno al centro la squadra. Abbiamo registrato dei progressi importanti sull'aspetto stadio e nell'area commerciale. Per la squadra, stiamo lavorando con verticalità e determinazione. Abbiamo puntato su giovani di talento che possono crescere dentro il contesto di crescita della squadra. Dopo il lockdown abbiamo avuto il miglior rendimento in Europa, secondi solo al Real Madrid. Dobbiamo essere attenti ai nuovi innesti. Se penso allo scorso mercato, non abbiamo preso dei nomi esplosivi come Theo e Bennacer, che poi sono cresciuti anche grazie alle strutture della società come, ad esempio, Milanello. Vogliamo continuare la progressione della nostra crescita anche in questa stagione.

Sul piano di investimenti

Abbiamo una proprietà molto forte, solida e abbiamo visto investimenti significati. Ma la cosa più importante sono gli investimenti giusti e noi li dobbiamo fare pensando alla crescita di questo gruppo di giocatori. Come diceva Paolo, abbiamo diverse sfide come rispettare il FFP. Lo scorso anno abbiamo perso quasi 150 milioni e dobbiamo agire in un regime di controllo di questa situazione finanziaria. Rilevo un mercato insolito e noi dobbiamo fare gli innesti giusti. Ho la sensazione che ci saranno dei movimenti che avverranno verso la fine del mercato e saremo pronti a cogliere le occasioni giuste.

