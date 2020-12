Nessuno può domare Zlatan, sono peggio di un Leone. E batterei perfino King Kong a braccio di ferro.

Prima persona alternata alla terza nel parlare di tutto il fioco che gli brucia dentro. Il solito Zlatan Ibrahimovic, insomma, che questa volta si è concesso in esclusiva al sito "Uefa.com". Il pilastro del Milan deve ancora rientrare dopo l'infortunio muscolare patito nel match di campionato contro il Napoli e non vede l'ora di farlo. Tanti, come sempre, i tanti passaggi interessanti dell'intervista.

Una passione smisurata

"Ho una passione smisurata, gli altri giocatori a 30 anni iniziano la loro parabola discendente per poi ritirarsi. Io, invece, dopo i 30 ho cominciato a crescere senza sosta. Nella mia esperienza in MLS ho scoperto atleti americani di ogni sport che spendono milioni di euro per mantenere in forma il proprio fisico. Sapete quanto spando io a 39 anni? Zero. È solo una questione di testa, a quanto si è disposti a sacrificarsi per la propria passione. È tutta mentalità".

Zlatan Ibrahimovic Credit Foto Getty Images

"Buffon. In fondo lui deve star fermo e parare i palloni. Io invece devo muovermi e faticare. Però lo faccio con piacere: ho bisogno di sentirmi vivo, di essere trattato come tutti gli altri senza riguardi per la mia esperienza. Sento che posso dare ancora moltissimo: mi ritirerò solo quando non sarà più così. In questo momento è più difficile domare me di un leone e, per la forza che mi sento addosso, potrei battere a braccio di ferro King Kong. Benjamin Button? Io sono meglio: Button è finzione, io sono reale".

Milan-Juventus, Coppa Italia 2020-2021: Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Buffon (Getty Images) Credit Foto Getty Images

I tatuaggi e l'amicizia con Maxwell

"Maxwell è il mio più grande amico nel mondo del calcio. Gli invidio due cose: la Champions League che ha, in più di me, in bacheca e la pazienza nel sopportarmi. I tatuaggio? Li ho fatti tutti nella schiena per non guardarli sempre e, quindi, non stancarmi di loro. Sulle gambe? No, lì no: le mie gambe sono un dono".

